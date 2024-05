Pożar na Marywilskiej. Jest ruch prokuratury

W niedzielę nad ranem wybuchł pożar centrum handlowego Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce. Pożar strawił cały obiekt – ponad 1400 znajdujących się w jego wnętrzu lokali usługowych, sklepów i restauracji. Straż Pożarna przekazała, że zaskakujące jest, iż pożar rozprzestrzenił się tak szybko. Podejrzewa się także, że ogień wybuchł jednocześnie w kilku miejscach.

Będzie śledztwo

Obecnie trwa zbieranie materiału dowodowego i przesłuchiwanie świadków. Śledczy mają zamiar dokonać oględzin spalonej hali, gdy strażacy zakończą swoją pracę.

– W toku śledztwa będziemy ustalać przyczyny pożaru. O dalszych czynnościach będziemy informować na bieżąco – informuje prokurator Norbert Woliński.

– Sprawa od razu trafiła do prokuratury okręgowej, a czynności rozpoczęły się natychmiast. Trwa zbieranie materiału dowodowego i przesłuchiwanie świadków – dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Ratusz ucina spekulacje

Rzecznik stołecznego ratusza Moniki Beuth powiedziała w niedzielę Interii, że grunt pod spalonym kompleksem należy do miasta i jest on dzierżawiony prywatnej spółce. Ta z kolei poddzierżawia go mniejszym przedsiębiorcom.

Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek wskazał z kolei podczas konferencji prasowej, że przy Marywilskiej 44 "nie ma planu miejscowego". Odpowiedział w ten sposób na pytania dziennikarzy dociekających o przyczyny pożaru w kontekście spekulacji, jakoby teren po spalonym centrum handlowym mógł zostać przeznaczony na zabudowę mieszkaniową – czyli dla deweloperów.

Hala zostanie odbudowana

W internecie szybko zaczęły pojawiać się spekulacje na temat tego, co stanie się z terenem, na którym znajdowała się hala. Internacui byli zdania, że działka zostanie wkrótce sprzedana deweloperowi, który wybuduje na niej osiedle mieszkaniowe.

Jednak w wydanym komunikacie giełdowym spółka Mirbud, właściciel hali, przekazała, że obiekt zostanie odbudowany. "Zarząd spółki podjął decyzje o odbudowie hal handlowych Centrum Handlowego Marywilska 44" – napisano.

Czytaj też:

Nowe informacje ws. pożaru na Marywilskiej. "Działamy cały czas"Czytaj też:

Kolejny pożar w Warszawie. Płonie składowisko śmieci