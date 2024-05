Eksplozja w Szkole Aspirantów PSP. Są ranni

Do nieszczęśliwego zdarzenia w Szkole Aspirantów w Poznaniu doszło w poniedziałek.

Poznań: Wybuch w Szkole Aspirantów. Dziewięciu kadetów zostało rannych

W jednak z sal, gdzie odbywały się zajęcia "Fizykochemia spalania i środki gaśnicze" nastąpił wybuch oleju. Doszło do niego w czasie używania urządzenia, służącego określania temperatury zapłonu cieczy. W sali było wówczas 20 osób.

Jak poinformował w rozmowie z Polsat News rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał Wypych, wszyscy opuścili salę o własnych siłach. Następnie od razu udzielono im pomocy medycznej. Natychmiast została udzielona im pomoc medyczna. Poszkodowanych, których było dziewięć osób, przewieziono do szpitala. Doznali poparzeń pierwszego i drugiego stopnia.

Z przekazanych przez rzecznika informacji wynika, że zdarzenie zamknęło się w sali lekcyjnej.

"Trudne zdarzenie"

– Dla nas to trudne zdarzenie, bo w ponad 70-letniej karierze nie doszło do zdarzenia, w którym poszkodowani zostaliby nasi kadeci. Będziemy dążyć do tego, aby przede wszystkim dowiedzieć się, co było przyczyną tego zdarzenia – przyznał bryg. Rafał Wypych.

Obecnie czynności na miejscu zdarzenia prowadzi policja. Pomieszczenie, w którym nastąpiła eksplozja zostało czasowo wyłączone z eksploatacji.

