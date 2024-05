Błaszczak ostrzega: To zasłona dymna przed wyborami do PE

Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek tzw. pakt migracyjny. Przeciwko wszystkim regulacjom głosowały jedynie Polska i Węgry.

Mariusz Błaszczak: Pakt migracyjny to koń trojański wpuszczony właśnie do Europy

Do decyzji w tej sprawie odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych były minister obrony narodowej, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.

"Pakt migracyjny to koń trojański wpuszczony właśnie do Europy. Donald Tusk, który chwalił się, że w Unii Europejskiej nikt go nie ogra nie zablokował paktu" – napisał na platformie X.

Według Błaszczaka, "pozorny sprzeciw" premiera wobec paktu "to zasłona dymna użyta na potrzeby kampanii wyborczej do europarlamentu".

"Rząd ma teraz na obwiązek zaskarżyć pakt migracyjny do TSUE w związku z brakiem możliwości zachowania prawa weta" – podkreślił poseł PiS.

Rada UE za przyjęciem paktu migracyjnego. Tusk: Polska nie przyjmie żadnych migrantów

We wtorek w Brukseli przedstawiciele państw Unii przyjęli kolejne dokumenty dotyczące reformy wspólnego systemu azylowego. UE pracuje nad tym, by osoby ubiegające się o azyl były traktowane jednakowo w całej Europie. Tylko dwa państwa zagłosowały przeciwko każdemu z 10 rozporządzeń wchodzących w skład paktu: Polska i Węgry. Słowacja zagłosowała ponadto przeciwko "obowiązkowej solidarności", a Czechy, Austria i Malta się wstrzymały.

Pakt migracyjny zakłada, że kraje członkowskie będą miały wybór między zgodą na relokację i przyjęcie migrantów a wpłatą do budżetu UE tzw. składki solidarnościowej. Wcześniej Pakt został przyjęty przez Parlament Europejski (europosłowie z PO, PSL i PiS głosowali wówczas przeciwko paktowi).

W reakcji na decyzję Rady premier Donald Tusk oświadczył, że Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego UE. – Polska przyjęła setki tysięcy migrantów w związku z wojną rosyjsko-ukraińską, a także migrantów z Białorusi. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego – podkreślił.

