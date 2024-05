Podawał się za funkcjonariusza CBŚP. 18-latek złapany na gorącym uczynku

Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, obejmującej Ochotę, Ursus i Włochy.

Oszust udający się za policjanta zatrzymany. "Nie miał szans na ucieczkę"

Szeroko zakrojone działania i obserwacja doprowadziły funkcjonariuszy do jednego z bloków w Ursusie. Z ich ustaleń wynikało, że to właśnie tam została zaplanowana akcja, której celem jest wyłudzenie znacznej ilości pieniędzy.

Kryminalni zajęli dogodne do obserwacji miejsca i czekali na rozwój wydarzeń. To jednak nie trwało długo, ponieważ chwilę po godzinie 16. na trawnik spadła siatka foliowa, do której podbiegł młody mężczyzna. Po chwyceniu jej natychmiast zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim.

"Mężczyzna nie miał szans na ucieczkę. Gdy zorientował się w jakiej jest sytuacji, odrzucił paczkę. Niemal natychmiast został obezwładniony" – relacjonują mundurowi.

18-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Okazało się, że zatrzymany to 18-latek. Po akcji w Ursusie został on przewieziony na Komendę Rejonową Policji Warszawa III, gdzie po wykonaniu niezbędnych czynności usłyszał zarzut związany z oszustwem.

"Dzięki pracy operacyjnej i zebranemu materiałowi dowodowemu Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota i orzekł wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy" – czytamy.

