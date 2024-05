Polak na czele najważniejszego organu wojskowego UE? "Ogromne szanse i jeden problem"

Komitet Wojskowy Unii Europejskiej składa się z szefów sztabu państw członkowskich UE. Organ kieruje unijnymi działaniami wojskowymi, rozwojem zdolności wojskowych oraz doradza i wydaje zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych kryzysów. Decyzja o tym, kto stanie na jego czele zapadnie już w środę.

Polak z szansą na objęcie funkcji szefa Komitetu Wojskowego UE. Jest też problem

Z ustaleń brukselskiej korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon wynika, że ogromne szanse na zwycięstwo ma zgłoszony przez Polskę generał Sławomir Wojciechowski. Dziennikarka powołuje się na źródła wojskowe. Okazuje się, że jest jednak coś co może stanąć na przeszkodzie realizacji takiego scenariusza. RMF FM pisze tu o "poważnym problemie".

"Jedynym problemem może być fakt, że gen. Wojciechowski nie jest i nigdy nie był szefem sztabu wojskowego. A przyjęło się, chociaż zasada ta nie jest oficjalnie nigdzie zapisana, że szefem Komitetu Wojskowego jest szef sztabu" – czytamy.

Na korzyść generała Wojciechowskiego ma działać fakt, że żaden duży kraj nie wystawił swojego kandydata, pozostawiając pole Warszawie. Na taki ruch zdecydowały się tylko Irlandia i Słowenia.

Kim jest Sławomir Wojciechowski?

Gen. Sławomir Wojciechowski w przeszłości był m.in. dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 12 września 2018 r. został skierowany do Szczecina na stanowisko dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. W 2020 r. był w składzie Rady Programowej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W listopadzie 2021 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował go do rezerwy kadrowej w ramach wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Od 14 lipca 2022 r. gen. Wojciechowski pełni funkcję polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

