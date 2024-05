Prezydent: Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Fico

"Robert Fico został dziś zaatakowany. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, biorąc pod uwagę konieczność nagłej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny" – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szefa słowackiego rządu.

Wcześniej Reuters, powołując się na słowacką agencję prasową TASR podał, że premier Słowacji Robert Fico został przewieziony do szpitala po postrzeleniu, do którego doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się posiedzenie słowackiego rządu. Napastnik został już zatrzymany.

Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie

"Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Roberta Fico. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem Słowacji" – zapewnił prezydent Andrzej Duda,

Wsparcie deklaruje też były premier Mateusz Morawiecki: "Straszne wieści ze Słowacji w sprawie próby zamachu na premiera Roberta Fico. Robercie, myślami jestem z Tobą".

Europoseł PiS Beata Szydło podkreśla, że "niezmierni smutno, gdy słyszy o wydarzeniach na Słowacji". "Znam premiera Roberta Fico, ponieważ wielokrotnie spotykaliśmy się podczas spotkań V4. Moje myśli i modlitwy kieruję do niego i jego rodziny i modlę się o jego szybki powrót do zdrowia. Mam nadzieję, że słowackie służby szybko ustalą okoliczności tego zdarzenia, a bandyta stanie przed sądem" – wskazała Szydło.

Komentarz dotyczący tragicznych wydarzeń na Słowacji zamieścił na platformie X także premier Donald Tusk. "Szokujące wieści ze Słowacji. Robercie, myślami jestem z Tobą w tej bardzo trudnej chwili" – napisał.

