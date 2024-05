Minister w rządzie Tuska jest za budową CPK. Ma konkretne oczekiwania

Kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jest jednym z głównych tematów politycznych w Polsce. Rząd Donalda Tuska oficjalnie nie opowiedział się za likwidacją projektu, jednak budowa lotniska stanęła w miejscu, a z obozu rządzącego coraz częściej padają pomysły "urealnienia" projektu. Niektórzy opowiadają się np. wyłącznie za budową sieci kolei.

Jednocześnie prezentowane są plany rozwoju "triportu" lotnisko Chopina – Modlin – Radom.

Co dalej z CPK?

– CPK to bardzo ważny projekt, który został popsuty na samym początku – stwierdził w programie "Graffiti" na antenie Polsat News minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zdaniem wiceprezesa PSL, politycy PiS "więcej mówili niż robili" w sprawie inwestycji.

Klimczak zapewnił, że plany budowy CPK wciąż są aktualne, a sam proces ma się rozpocząć w połowie przyszłego roku. Minister skrytykował wydzielenie biura ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, co dokonało się jeszcze za rządów PiS. – Trudno jest wyobrazić sobie budowę projektu nazywanego sztandarowym projektem infrastrukturalnym dla Polski po wyjęciu go spod nadzoru Ministerstwa Infrastruktury – ocenił.

Dariusz Klimczak stwierdził, że kiedy biuro ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z powrotem zostanie przeniesione do Ministerstwa Infrastruktury, to kwestie związane z budową CPK powinny przyspieszyć.

– Jeśli Maciej Lasek [pełnomocnik rządu ds. CPK – przy. red.] przyjdzie do Ministerstwa Infrastruktury, to będę oczekiwał wszystkich analiz, które zostały wykonane w dotychczasowym resorcie i wtedy przedstawię jasną rekomendację panu premierowi Tuskowi w sprawie budowy CPK – zapowiedział szef resortu infrastruktury. – Pan premier takiej rekomendacji oczekuje – podkreślił.

Ruch lotniczy

Według Klimczaka, by budowa CPK miała sens, konieczne jest wzmocnienie ruchu lotniczego i wymiana sprzętu na lotniskach w Modlinie, na Okęciu i w innych portach regionalnych, tak aby "LOT nie został wygryziony z rynku".

– Każdy, kto zna lotnisko Chopina, wie, że panuje tam ogromny ścisk. Jeśli chcemy przyjmować duże maszyny i zastąpić je tymi mniejszymi, to musimy wykonać szereg czynności. Jeżeli nie wzmocnimy ruchu lotniczego, czyli liczby samolotów, liczby pasażerów, to nie możemy być spokojni o przyszłość i dobre funkcjonowanie lotniska – oznajmił minister.

