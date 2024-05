Dokumenty znalezione u Ziobry. Jest kolejny wątek w sprawie

Pod koniec marca funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działający pod nadzorem prokuratury wkroczyli do kilkudziesięciu miejsc w Polsce. Czynności te wykonano w ramach śledztwa dotyczącego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. W tramach tych czynności przeszukano domy polityków Suwerennej Polski: Zbigniewa Ziobry, Marcina Romaszewskiego, Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. W sprawie zatrzymano dotychczas pięć osób: czterech urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz księdza Michała O., prezesa Fundacji profeto. Wszystkim przedstawiono już zarzuty.

Akta sprawy dot. ojca Zbigniewa Ziobry znalezione w jego domu

Na zorganizowanej dzień później konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, co znaleziono w domu Zbigniewa Ziobry. To, co ujawnił nie dotyczyło jednak sprawy Funduszu Sprawiedliwości, a osobistej polityka. Konkretnie dokumenty dotyczące śmierci ojca polityka, Jerzego Ziobry.

– Był to oryginał aktu nadzoru, zarchiwizowany, sprzed lat – poinformował rzecznik, zapowiadając, że będzie to przedmiotem analizy, czy oryginały akt nadzoru powinny być w domu Ziobry. – Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze – dodał.

"Nowy wątek w sprawie"

Okazuje się, że sprawa ma swój dalszy ciąg. Jak informuje w piątek Onet, pojawił się w niej kolejny wątek.

"W piątek Prokuratura Okręgowa w Łodzi ujawniła, że 'akta te były już uprzednio zarchiwizowane', w związku z tym pojawił się kolejny wątek postępowania. Chodzi o 'przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Krajowej przez usunięcie ich z zasobów archiwalnych Prokuratury Krajowej'" – podaje portal.

Istnieje tu podejrzenie, że mogło dojść do popełnienia przestępstw z art. 231 Kodeksu karnego tj. nadużycia władzy oraz art. 276, czyli ukrycia dokumentu.

Obecnie śledczy zapoznają się całością materiału. Cytowany przez Onet rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzyszof Kopania poinformował, że decyzja co do wszczęcia śledztwa zapadnie w ciągu kilku dni.

– Opracowany również zostanie szczegółowy harmonogram czynności przewidzianych do realizacji na najbliższy okres – zapowiedział.

Czytaj też:

"Mąż właśnie umarł". Szokujące, co spotkało żonę Zbigniewa ZiobryCzytaj też:

Poseł Suwerennej Polski wziął ślub. Poruszający wpis ZiobryCzytaj też:

Z-ca Prokuratora Generalnego przeszedł w stan spoczynku. "Nawet go nie pożegnano"