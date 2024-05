A że cierpi w luksusie i w słonecznej Hiszpanii? Bez znaczenia. Celebrytka podzieliła się zaskakującymi przemyśleniami. "Czytałyście »Chłopki«? Ja próbowałam na dwa razy. Męczyłam się każdym rozdziałem i oczami wyobraźni widziałam te męki, niesprawiedliwość i patriarchalne podejście do kobiet, które w Polsce były mułem do roboty, rodzicielkami, karmicielkami i jako ostatnie dostawały parę butów. Wszystko to działo się w historii świata przed chwilą. To nie są zamierzchłe czasy. I cieszę się, że realia się zmieniają, ale wciąż widzę i uwypuklają mi się te wszystkie echa i pogłosy tego, co było i nadal unosi się w powietrzu" – tak rozpoczęła swój wpis na Instagramie.