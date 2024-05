Sławek, skąd ja mam wiedzieć? Ty myślisz, że ja to w ogóle czytałem? Gdybym tak miał wszystko czytać, co tam podpisuję, tobym nie miał czasu na koniaczek i cygarko.

No dobra, ale jak ktoś zapyta?

To mam odpowiedź. Przygotowali mi. Chwilunia… O, mam: "Ta instrukcja nie służy do naśmiewania się, co pan próbuje zrobić. Jeśli pan nie wie, jak to wymówić, to zapraszam na szkolenie antydyskryminacyjne w naszym urzędzie".

Fajne. Ale dlaczego w tej odpowiedzi jest "pan"? Taka dyskryminacja trochę…