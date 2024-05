Archidiecezja reaguje na decyzję Trzaskowskiego: Zdziwienie i smutek

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym w stołecznych urzędach nie będzie można eksponować symboli religijnych. Urzędnicy mają także używać włączającego języka, feminatywów oraz wyrażeń neutralnych płciowo. Wszystko to w ramach walki z dyskryminacją. Jak podkreśliła rzecznik prasowa ratusza, Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło tego typu regulacje.

Decyzja prezydenta Trzaskowskiego wywołała zdecydowany sprzeciw część internautów oraz licznych środowisk, szczególnie konserwatywnych. Politycy Suwerennej Polski poinformowali, że ws. decyzji włodarza miasta przygotowują wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek głos w sprawie zabrała z kolei Archidiecezja Warszawska.

Archidiecezja Warszawska: Zdziwienie i smutek

"Decyzja warszawskiego Urzędu Miasta prowadząca do wyeliminowania symboli religijnych w urzędach i biurach miejskich budzi zdziwienie i smutek. Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oraz dramatyczne wydarzenia za granicami naszego państwa uświadamiają nam, jak bardzo potrzeba konsolidacji społeczeństwa i budowania jedności ponad podziałami, a przede wszystkim podejmowania pilnych, kluczowych dla naszego bezpieczeństwa decyzji. Tymczasem realizowany jest postulat wyborczy, który przyczynia się wyłącznie do zaostrzenia niszczącej dialog polaryzacji" – czytamy na stronie internetowej Archidiecezji.

Krzyż nie oznacza kierowania się nakazami religii w pracy

"Neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje Konstytucja RP. Symbol krzyża nie oznacza, że urzędnik państwowy jako osoba wierząca kieruje się w pracy nakazami religijnymi; przeciwnie – obliguje on go do jak najrzetelniejszego wypełniania swoich obowiązków oraz sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich współobywateli" – wskazuje instytucja.

Oświadczenie podpisał Ks. Przemysław Śliwiński, Rzecznik prasowy Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i Archidiecezji Warszawskiej.

