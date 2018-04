Spór o sędziów

W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał 15 sędziów – nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Po raz pierwszy w historii o składzie KRS zadecydowali parlamentarzyści, a nie samorząd sędziowski. Zgodnie z przyjętym w ustawie prezydenckim pomysłem wybór nowych członków KRS miał być maksymalnie pluralistyczny i kandydaci mieli zostać wybrani przez Sejm większością trzech piątych głosów uzyskanych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jednak PO, PSL i Nowoczesna zbojkotowały głosowanie. Dla powołania nowej Rady, w której znaleźli się kandydaci zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość (dziewięciu kandydatów) oraz Kukiz’15 (sześciu kandydatów), nie miało to większego znaczenia. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 269 posłów, a aż 267 z nich poparło nowy skład KRS. Do rady wybrano sędziów: Dariusza Drajewicza, Jarosława Dudzicza, Grzegorza Furmankiewicza, Marka Jaskulskiego, Joannę Kołodziej-Michałowicz, Jędrzeja Kondeka, Teresę Kurcyusz-Furmanik, Ewę Łąpińską, Zbigniewa S. Łupinę, Leszka Mazura, Macieja A. Miterę, Macieja Nawackiego, Dagmarę Pawełczyk-Woicką, Rafała Puchalskiego i Pawła Styrnę.