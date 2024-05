"Tarcza Wschód". Tusk grzmi w Krakowie: Wara od Polski!

Tusk wystąpił w Krakowie podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino oraz ustanowienia Święta 2. Korpusu Polskiego. W swoim przemówieniu premier podkreślał konieczność wzmacniania polskiego bezpieczeństwa.

– Nasze myśli biegną w tej chwili do weteranów – miałem zaszczyt gościć ich w siedzibie polskiego rządu kilka dni temu. Dzisiaj pamiętamy o Was – chwała Wam, będziecie zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach przykładem polskiego bohaterstwa, niezłomności i odwagi. Jesteście dzisiaj tam – na włoskiej ziemi dając po raz kolejny świadectwo swojej niezłomności i swojego patriotyzmu. Kiedy rozmawiałem z weteranami tej słynnej bitwy, mówili mi, że są bardzo dumni ze swojej ojczyzny, że jest taka jak wtedy w ich marzeniach kiedy wspinali się na wzgórze, jest wolna, jest bezpieczna, jest silna. I z każdym dniem bezpieczniejsza i silniejsza, chociaż czasy są tak trudne, są tak wielkim wyzwaniem – nie tylko dla naszej ojczyzny – zadeklarował Tusk.

Premier: To będzie "Tarcza Wschód"

Następnie ogłosił program wzmacniania wschodniej granicy. – Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granicę 10 mld zł. Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, te 10 mld zł uruchomiliśmy już w tej chwili, te prace zaczęliśmy, tak, aby granica polska była bezpieczna w czasach pokoju, żeby to była granica nie do przejścia dla przeciwnika w czasie wojny. Nazwaliśmy ten narodowy plan obrony i odstraszania kryptonimem "Tarcza Wschód" – powiedział premier.

Przekazał, że to będzie tarcza, która nas zabezpieczy przed atakami ze wschodu, ale która przede wszystkim będzie miała za zadanie odstraszyć wroga. Fortyfikacje i umocnienia mają powstać na odcinku 400 km granicy z Białorusią i Rosją. – Robimy to po to, żeby odstraszyć przeciwnika. Żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, żeby ci wszyscy, którzy w swoich planach mają atak i agresję na naszych sojuszników i nasz kraj, żeby usłyszeli tu z krakowskiego rynku: wara od Polski! Polska jest silna, Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i własnym sojuszom – podsumował Donald Tusk.

