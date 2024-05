Smartfon prezentem na komunię? Teolog zabiera głos

Najważniejszym darem jaki w tę i kolejne majowe niedziele otrzymają tysiące dzieci jest poprzez Komunię Świętą nawiązanie głębi więzi z Bogiem i z ludźmi, Jej wspólnym mianownikiem jest Jezus Chrystus. – Prezenty materialne jakie dzieci otrzymują na I Komunię Świętą, a to teraz głównie sprzęty elektroniczne, mają nie niszczyć komunii, ale ją budować – podkreśla ks. Karol Godlewski, prezes Koła Naukowego Teologów KUL. Technologia ma służyć do budowania relacji z Bogiem i ludźmi.

– Racjonalne używanie sprzętów to takie, które służy relacji, a nie ją zastępuje – przypomina ks. Godlewski, dodając że wiara nie stoi w sprzeczności z rzeczywistością technologii czy rozwoju, tylko – jak mówi papież Franciszek i trwający Synod – wiara chce być towarzyszem drogi ku dobremu.

– Internet jest obszarem, gdzie są nasze "owce”, nasi wierni i nie można się obrażać na Internet choć jest tam wiele zła, przemocy, hejtu czy pornografii. Wycofanie się byłoby wbrew Ewangelii. Jezus mówił że nie jest lekarzem, którego potrzebują zdrowi, ale ci którzy się źle mają – przypomina dogmatyk z KUL.

Kościół i Internet

Dlatego Kościół ma wielką rolę do odegrania w Internecie, gdzie są młodzi ludzie. W tej przestrzeni księża mogą uczyć się ich języka i rozumienia świata. – Tylko tak będziemy mogli przetłumaczyć Dobrą Nowinę co do treści niezmienną, a co do formy przystosowaną do młodych. To ostatecznie z mądrości Bożej, z którą człowiek podjął świadomie bądź nie – współpracę powstały technologia, Internet czy sztuczna inteligencja. W Internecie można głosić to samo co z ambony w małym kościółku – wskazuje.

Ważna jest tutaj postawa osób dorosłych, opiekunów dzieci pierwszokomunijnych. Wręczając dziecku nowy telefon warto, aby zadbali, by znalazły się w nim wartościowe narzędzia pozwalające na kontakt z Bogiem i Kościołem. – Mamy wiele pomocnych aplikacji takich jak „Modlitwa w drodze”, „Pismo Święte”, „Brewiarz”, są także wartościowe kanały na YouTube, choćby kanały KUL czy kanały, na których swoje rozważania do Słowa publikują znani kaznodzieje, jak chociażby kardynał Grzegorz Ryś z Łodzi – mówi ks. Godlewski.

– W głoszeniu Słowa Bożego księża powinni korzystać z nowoczesnych technologii. A jeśli chodzi o wiernych to nie ma niczego złego w tym, że ktoś modli się za pomocą smartfona, który mu towarzyszy przez cały dzień. Lepiej pomodlić się w ten sposób niż wcale. To wszystko co robimy, także korzystając z urządzeń elektronicznych, ma budować komunię z Bogiem – dodał.

Pismo Święte zawsze blisko

Ks. Godlewski przypomina słowa papieża Franciszka, który apeluje do młodych ludzi, aby sięgali Pismo Święte tak często jak sięgają po smartfona. – Myślę, że można powiedzieć: sięgaj, młody człowieku, po Pismo Święte zawsze ilekroć sięgasz po smartfona. Skoro masz aplikację „Pismo Święte” w telefonie, to tyle samo czasu poświęć wysłuchaniu Słowa Bożego czy Jego czytaniu, ile poświęcasz na przeglądanie Facebooka – wskazał.

