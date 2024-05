TV Republika mocno w górę. TVP Info straciło 70 proc. widzów

Jak wynika z danych opublikowanych przez portal Wirtualne Media, prawicowe stacje – Telewizja Republika i wPolsce.pl mogą pochwalić się ogromnymi wzrostami oglądalności. Telewizja Tomasza Sakiewicza awansowała z ósmego na drugie miejsce, wyprzedzając dużych nadawców. Fatalnie wypada z kolei TVP Info, która, w porównaniu z ubiegłym rokiem, straciło aż 70 proc. widzów.

Kolejny sukces TV Republika. TVP Info z olbrzymimi stratami

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, liderem zestawienia oglądalności stacji informacyjnych w Polsce pozostaje TVN24. W kwietniu udział nadawcy w rynku wyniósł 6,05 proc., po wzroście o 28,18 proc. w stosunku do danych z zeszłego roku.

Z miejsca ósmego na drugie awansowała Telewizja Republika, która zanotowała trzecią najwyższą miesięczną oglądalność w historii nadawania. Telewizja Tomasza Sakiewicza może pochwalić się wynikiem na poziomie 3,04 proc. To wzrost o 3278 proc.

Podium zamyka Polsat News. W kwietniu kanał miał 1,57 proc. udziału, po wzroście względem kwietnia 2023 roku o 3,29 proc.

Z kolei TVP Info, po zmianie władz, straciło ponad dwie trzecie widzów i spadło z drugiej na czwartą pozycję. Średni miesięczny wynik kanału wyniósł 1,2 proc. (spadek o 71,63 proc.).

Bardzo wysoki wzrost odnotowała także Telewizja wPolsce.pl – o 1100 proc. do 0,36 proc. Stacja w zestawieniu uplasowała się na ósmej pozycji.

Ogromny wzrost oglądalności "Dzisiaj" TV Republika

Wcześniej serwis publikował zestawienie wyników oglądalności wśród programów informacyjnych. "Fakty" TVN i TVN24 BiS oglądało w kwietniu średnio 2,29 mln widzów. Stanowi to 21,09 proc. udziału w rynku telewizyjnym (spadek o 3,69 proc.).

Na drugim miejscu znalazł się serwis "19.30", który zastąpił "Wiadomości" w TVP. Średnia widownia programu w TVP1, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 1,48 mln osób i spadła o 35,76 proc. w porównaniu z "Wiadomościami" z kwietnia ubiegłego roku.

Podium zamykają "Wydarzenia" Polsatu, emitowane też w Polsat News i Wydarzeniach 24. Widownia dziennika na trzech antenach wyniosła 1,4 mln osób. (spadek o 11,74 proc.).

Czwarte miejsce zajął "Teleexpress", którego oglądalność w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia w ciągu roku zmniejszyła się o 31,71 proc. i wynosi obecnie 1,31 mln osób (16,98 proc. udziału).

Na piątej pozycji znalazła się "Panorama" TVP2, Jej oglądalność zmniejszyła się najbardziej w zestawieniu – aż o 65,04 proc.

Szóste miejsce przypadło serwisowi "Dzisiaj" TV Republika. Program może pochwalić się gigantycznym wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku. W kwietniu 2024 roku śledziło go 371 tys. widzów, co oznacza wzrost aż o 3077 proc. w porównaniu do kwietnia ub.r.

Czytaj też:

"K**wa, roz******my to". Skandal w kultowym show TVN-uCzytaj też:

Zana para znika z show TVP. Znaleźli już zastępstwo