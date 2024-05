Przełom ws. CPK? Spółka w końcu uzupełniła kluczowy wniosek

Kwestia powstania bądź zaniechania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jest jednym z głównych tematów politycznych w kraju. Rząd oraz urzędnicy oficjalnie nie opowiadają się za likwidacją projektu, jednak budowa lotniska stanęła w miejscu, a z obozu rządzącego coraz częściej padają pomysły "urealnienia" projektu. Niektórzy opowiadają się też budową wyłącznie sieci kolei i np. rozbudowie lotniska Chopina.

Tymczasem jak podał portal Onet, spółka CPK w ostatnim dni, po trzech miesiącach, uzupełniła u wojewody mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie.

"Wniosek złożyły jeszcze jesienią 2023 r. poprzednie władze spółki. W lutym wojewoda zwrócił go CPK, wzywając firmę do uzupełnienia braków i dając jej na to 60 dni. Chodziło o dodanie do wniosku mapy w odpowiedniej skali" – czytamy. "Pracownicy CPK, z którymi rozmawiał Onet, wskazywali tę sprawę jako przykład inercji, która zapanowała w spółce po wymianie jej kierownictwa przez nowy rząd. Politycy koalicji 15 października, w tym pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, od miesięcy nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten projekt ma być kontynuowany" – opisuje portal.

Nagła zmiana ws. CPK. Tusk ma problem?

Wyraźnie zmienia się klimat polityczny wokół projektu. Lewica oficjalnie poprła budowę CPK. To jednak nie jedyny problem Donalda Tuska, gdyż również w Trzeciej Drodze coraz częściej mówi się o poparciu projektu dla portu.

– Zmiana nastawienia w formacji to głównie ich zasługa. Na początku traktowałem ich poglądy w tej kwestii z dystansem, ale okazało się, że dla ludzi to nie tylko kwestia gospodarcza, ale także godnościowa – ocenia ważny polityk Lewicy w rozmowie z Money.pl.

Również w PSL pojawiają się głosy, że należy podejść "na poważnie" do projektu, gdyż nastąpiła "zmiana sentymentu" wśród Polaków. Również w Polsce 2050 zmieniło się podejście do CPK. Niedawno lider ugrupowania Szymon Hołownia przyznał, że zweryfikował swoje zdanie na ten temat.

