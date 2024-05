Coraz gęściej wokół Gawryluk. WP: Dziennikarze mają dość

"W Polsat News rośnie niezadowolenie reporterów, prezenterów, wydawców, producentów wobec postawy Doroty Gawryluk, która nie chce jednoznacznie zaprzeczyć, że nie będzie startowała w wyborach prezydenckich w 2025 roku" – twierdzi portal Wirtualna Polska. Według rozmówców serwisu, czują się oni sfrustrowani, a w stacji udaje się, że "problem nie istnieje". Mowa także o "cichym przyzwoleniu władz stacji na prowadzenie gry, która napędza spekulacje".

– Dziennikarz może odpowiedzieć tylko w jeden sposób: nie, nie startuję w wyborach prezydenckich i w ogóle o tym nie myślę, nie rozważam, nie ma takiego tematu. Moim zdaniem każda inna odpowiedź wyklucza pracę dziennikarza i szkodzi całej stacji – wskazuje jeden z ważnych pracowników Polsatu.

– Zatrudnialiśmy się w stacji informacyjnej jako dziennikarze, a nie potencjalne zaplecze sztabu wyborczego – dodaje kolejna osoba. – Poważnie rozważam zmianę pracy, pytam nawet o oferty i wiem, że kilka osób też się nad tym zastanawia. W tym nawet twarze stacji – mówi ktoś inny. – Polsat może czekać kolejna fala odejść i rewolucja – podkreśla informator WP.

Pracownicy Polsatu zgodnie potwierdzają, że chcieliby usłyszeć wyjaśnienia od władz stacji i poznać jasną deklarację. – Problem w tym, że to zapewne nie jest pomysł samej Doroty Gawryluk, a Zygmunta Solorza-Żaka i jego najbliższego otoczenia – mówi źródło WP.

Sama zainteresowana przekazała, że jeśli będzie brała udział w jakichkolwiek wyborach, na pewno nie będzie tego ukrywać.

Nowa funkcja Doroty Gawryluk. "Start w wyborach prezydenckich coraz bliżej"

Niedawno Dorota Gawryluk została prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska", której celem jest troska o społeczeństwo obywatelskie. "Stowarzyszenie Lepsza Polska" to organizacja powołana przez twórcę Polsatu, donosie WP. Miało ono powstać na bazie powołanego w 2019 roku "Stowarzyszenia Program Czysta Polska".

Nowe stowarzyszenie nie tylko chce promować transformację energetyczną i troskę o klimat, ale również budować społeczeństwo obywatelskie.



"Źródła Wirtualnej Polski twierdzą, że zmiana to kolejny krok, który przybliża Dorotę Gawryluk do startu w wyborach prezydenckich" – czytamy. – To przymiarki do budowania struktur – przekazał rozmówca portalu, który zna kulisy sprawy.

