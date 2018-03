Prezydent na odprawie kadry kierowniczej MON i sił zbrojnych

Podczas narady w Centrum Konferencyjnym WP będzie mowa m.in. o planach modernizacyjnych armii i koordynacji działań na linii prezydent – szef MON.

Sejmowa komisja ustawodawcza zajmie się dziś zaopiniowaniem prezydenckiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o IPN. Podpisana przez Andrzeja Dudę i skierowana do TK ustawa stanowi, że za przypisywanie polskiemu narodowi odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez Niemcy grozi grzywna lub kara do 3 lat więzienia.

Senat zajmie się dziś m.in. projektem zmian w regulaminie Izby dotyczącym wyboru i odwołania ławników Sądu Najwyższego. Senatorowie omówią także projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin.

Krakowski sąd ma dziś zdecydować, czy dwie osoby zatrzymane w sprawie zabójstwa Piotra Jarosiewicza i jego żony Alicji trafią do aresztu.