TK zajął stanowisko ws. wyborów kopertowych. "Zgodne z konstytucją"

W grudniu 2023 r. grupa posłów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tzw. przepisów antycovidowych z konstytucją.

Konkretnie chodzi o decyzję Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. Ówczesny premier polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w trybie korespondencyjnym: druk kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych. Decyzja byłego już szefa rządu stała się elementem politycznego sporu. We wrześniu 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzja premiera rażąco naruszyła prawo, ale wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok TK ws. wyborów kopertowych

"Art. 11 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2a, 2b i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340), w brzmieniu obowiązującym od 31 marca do 17 kwietnia 2020 r., rozumiany w ten sposób, że odnosi się także do przygotowania wyborów w stanie epidemii, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 68 ust. 4, art. 146 ust. 4 pkt 7 oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie Trybunału Konstytucyjnego.

Oznacza to, że premier Mateusz Morawiecki działał zgodnie z konstytucją, wydając polecenie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów kopertowych w 2020 r. TK nie ocenił jednak samej decyzji premiera o druku kart do głosowania korespondecyjnego. Wyrok wydał pięcioosobowy skład TK: Stanisław Piotrowicz – przewodniczący, Krystyna Pawłowicz – sprawozdawca, prezes TK Julia Przyłębska, Bartłomiej Sochański i Rafał Wojciechowski.

Wybory kopertowe. Komisja śledcza

Sprawą wyborów kopertowych zajęła się w obecnej kadencji Sejmu komisja śledcza. Przesłuchano już m.in.: byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego wicepremiera Jarosława Gowina, byłego wicepremiera Jacka Sasina, byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz Michała Wypija i Adama Bielana.

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenta RP. Jako powód wskazano epidemię COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

Czytaj też:

Ważny wątek na komisji śledczej. Morawiecki: Jeśli Gowin tak twierdzi, to kłamie