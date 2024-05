Generał Skrzypczak złożył zeznania w prokuraturze

– Potwierdzam, że złożyłem dziś zeznania w prokuraturze w tej sprawie – potwierdził Polsat News gen. Skrzypczak. – Nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat ze względu na umowę z prokuratorem – zastrzegł.

Zespół śledczy

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Umożliwia podsłuchiwanie rozmów z zainfekowanego smartfona i dostęp do przechowywanych na urządzeniu innych danych, w tym maili, nagrań i zdjęć.

Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał zespół śledczy, który ma zbadać wykorzystywanie przez służby oprogramowania Pegasus. Z informacji, które przedstawił wynika, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna za pomocą oprogramowania objęła 578 osób.

– Ponad 500 osób było inwigilowanych za pomocą systemu Pegasus – przekazał również Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Chodzi o dane obejmujące okres od 2017 r. (gdy zakupiono system) do 2021 r.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Sejm powołał komisję śledczą, która ma zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Członkami komisji ds. zbadania sprawy Pegasusa są: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka i Paweł Śliz z PSL-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

