"Stawia to nas w bardzo trudnej sytuacji". Bolesna porażka PO na Dolnym Śląsku

Walka o fotel marszałka województwa rozegrała się między Platformą Obywatelską a Trzecią Drogą. Obie partie pozostające w koalicji na poziomie krajowym, na szczeblu regionalnym okazały się rywalami. Ostatecznie Jaros uzyskał jedynie 12 głosów za swoją kandydaturą. Przeciw było 20. Smaczku sprawie dodaje fakt, że PO ma w sejmiku województwa 15 przedstawicieli.

– Jak to się stało, że 15 osobowego klubu KO Michał Jaros dostał tylko 12 głosów, nie wiem. To jest pokaz pewnej niesubordynacji w stosunku do partii i jej władz. Ubolewam, stawia to nas w bardzo trudnej sytuacji. Siadamy do stołu z PSL by wypracować coś co będzie bliskie sercu nam i Dolnoślązakom – powiedział Przewodniczący sejmiku Jerzy Pokój z KO.

– Kandydat KO nie tylko nie uzyskał większości, ale został zmiażdżony wynikiem głosowania. To jest kolejny dowód na chaos i bałagan w PO. Ta partia skupia się na sobie i wewnętrznych sprawach nie nie patrzy co jest ważne w kraju z punktu widzenia Polaków, a w naszym regionie – z punktu widzenia Dolnoślązaków – powiedział Michał Dworczyk z PiS.

Tarcia w koalicji

O tym, że współpraca na szczeblu krajowym nie musi automatycznie oznaczać koalicji na szczeblu samorządowym przekonali się politycy PSL w powiecie inowrocławskim. Radni PiS zawiązali tam koalicję z KO.

Nowym przewodniczącym rady powiatu został polityk Prawa i Sprawiedliwości Marek Knop, który w tajnym głosowaniu pokonał kandydata PSL Andrzeja Sieradzkiego. Starostą został natomiast Wiesława Pawłowska z Koalicji Obywatelskiej (15 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących).

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Marek Rosa (KO) i Ireneusz Stachowiak (PiS). O sprawie donosi m.in. lokalny portal ino.online.

Lokalne media donoszą, że wicestarostą został Henryk Procek z KO, etatowym członkiem zarządu powiatu ma zostać Andrzej Skrobacki z KO, a pozostałymi Maciej Basiński z PiS oraz Wojciech Gerus też z PiS.

