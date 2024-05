Rachoń i Cenckiewicz nakręcą nowy serial. Uwagę zwraca tytuł

Po sukcesie serialu "Reset" pokazującego, jak od 2007 r. rząd PO-PSL zbliżał się z Rosją, dziennikarz Michał Rachoń oraz prof. Sławomir Cenckiewicz (były szef komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów) będą ponownie wspólnie pracować. Informację o projekcie, którego tytuł brzmi "Zgoda" przekazał w mediach społecznościowych Jarosław Olechowski. Nowy serial będzie emitowany na antenie Telewizji Republika.

"«Zgoda» – nowy serial dokumentalny odsłaniający kulisy rosyjskich wpływów i pracy moskiewskiej agentury w Polsce, przygotowany przez autorów słynnego Resetu ⁦@Cenckiewicz⁩ i ⁦@michalrachon⁩ Już wkrótce w ⁦@RepublikaTV" – napisał Olechowski na swoim koncie w serwisie X.

Tytuł serialu nawiązuje najprawdopodobniej do dokumentu, który swego czasu podpisał Donald Tusk, a który dotyczył współpracy z rosyjską FSB. Polski premier napisał wtedy "wyrażam zgodę".

"Reset" znika z TVP

"Reset" miał swoją premierę 12 czerwca 2023 roku. Dwa sezony serialu były emitowane na antenie Telewizji Publicznej. Potem były także dostępne w serwisie VOD. Jednak po zmianie władzy i przejęciu mediów publicznych przez byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, serial zniknął ze stron TVP.

– Powiem tyle. Rozpoczniemy od newsa, my to już wiemy, sprawdzałem to przed chwilą serwisie VOD Telewizji Polskiej. Jedną z pierwszych decyzji "merytorycznych", tak to chyba trzeba nazwać, poza wyłączeniem sygnały nadawania telewizji, no kłania się 13 grudnia, w pełni uzasadnione jest nazywanie koalicji, która podjęła te decyzje "koalicją 13 grudnia". Pierwszą decyzją podjętą przez tych ludzi, którzy podają się za ludzi rządzących TVP, było usunięcie z serwisu VOD serialu "Reset" – relacjonował na antenie Telewizji Republika Michał Rachoń.⁩

– – Wiemy również, że priorytetem było ustawienie w ważnych miejsca dla państwa polskiego ludzi, którzy są bohaterami "Resetu". Pierwszą decyzją tej większości była decyzja o zlikwidowaniu komisji badającej rosyjskie wpływy. Ta komisja w swoim raporcie wskazała konkretne osoby odpowiedzialne za współpracę z FSB. Ci ludzie w dużej części przejmują instytucje państwa polskiego – dodał.

