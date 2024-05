Były reporter "Faktów" TVN został dyrektorem w Poczcie Polskiej

Dziennikarz, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu marketingu i komunikacji w organizacji Pracodawcy RP, przekazał informację o nowym stanowisku na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Prosiecki, który jest najbardziej znany z materiałów w "Faktach" TVN, swoją karierę dziennikarską rozpoczął w 1994 roku w RMF FM. Potem pracował w Radiu Zet, by w 2004 roku dołączyć do TVN24. Rok później został reporterem "Faktów'". Ze stacji odszedł w 2021 roku, by objąć funkcję w dziale strategii, projektów i współpracy międzynarodowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

"Zaczęło się spłacanie długów. Reporter TVN trafia na dyrektorskie stanowisko w państwowej spółce. Jakie reporter ma przygotowanie do realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową w PPSA?" – skomentował doniesienia o Prosieckim Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych.

Cięcia w Poczcie Polskiej

"Sebastian Mikosz, nowy prezes Poczty Polskiej, chce wyprowadzić znajdującego się w fatalnej kondycji finansowej operatora na prostą. Zdiagnozował, że największy kłopot to przerost zatrudnienia i generująca straty sieć placówek" – podała niedawno "Rzeczpospolita".

– Sytuacja finansowa Poczty jest niezwykle trudna. Spółka wymaga kompleksowej transformacji i przeprowadzenie tego procesu jest priorytetem dla zarządu. Przyjęty plan rzeczowo-finansowy oraz plan zatrudnienia należy traktować jedynie jako punkt wyjścia dla dalszych działań naprawczych, które są wypracowywane – przekazało biuro prasowe operatora.

Liczba pracowników wyraźnie maleje. W porównaniu z okresem sprzed pandemii liczba zatrudnionych w firmie spadła o ponad 15 tys. etatów. W 2019 r. na listach płac Poczty było 78,5 tys. osób, dziś to 63 tys. Już na koniec br. może to być około 53 tys.

Czytaj też:

"Będę namawiał rodzinę na pozwanie TVN-u". Mocny wpis JakiegoCzytaj też:

"Ale wstyd". Musk skomentował doniesienia o Trzaskowskim