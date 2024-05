Pijany poseł Konfederacji wyzywał i szarpał policjantów. Polityk wydał oświadczenie

Jak relacjonowała "Gazeta Wyborcza", w piątek, 10 maja ok. godz. 21:00 funkcjonariusze policji z komisariatu w Nawojowej otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Kamionka Mała (woj. małopolskie) na jezdni siedzi człowiek i blokuje przejazd. Policjanci udali się na miejsce. Od mężczyzny siedzącego na drodze wyczuli woń alkoholu. Nie był on w stanie wstać o własnych siłach, policjanci musieli go podnieść i podprowadzić do radiowozu. Dopiero tam wyciągnął legitymację poselską. Okazało się, że to poseł Konfederacji Ryszard Wilk.

Funkcjonariusze zadzwonili do brata polityka, żeby ten zabrał go do domu. Czekając na transport, Wilk miał wpaść w szał. Zaczął wymachiwać rękami i wyzywać policjantów. – Robicie ze mnie pajaca, skurw…, kurw…, narażacie się na śmieszność, będziecie rozliczeni, siad – krzyczał. I próbował uciec z radiowozu. W pewnym momencie Wilk miał się rzucić na jednego z funkcjonariuszy i zerwać z jego munduru pagon oraz kamerę. W końcu po posła przyjechali brat z ojcem i zabrali go do domu.

Wilk: Przepraszam was wszystkich

W mediach społecznościowych Ryszard Wilk odniósł się do – jak napisał – "incydentu z policją". "Potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Stres i emocje zawsze znajdą jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób. Spotkałem się już z policjantami i wyjaśniliśmy sobie sprawy, przyjęli moje przeprosiny, natomiast sprawa zrobiła się medialna. Przepraszam was wszystkich za powstałą sytuację. Szczegółów zdarzenia nie będę komentować. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tego wymagać, ale nie zamierzam korzystać z żadnych przywilejów poselskich w tej sprawie" – oświadczył.

W prokuraturze rejonowej prowadzone jest postępowanie, a śledczy gromadzą materiał dowodowy pod kątem istnienia podstaw do wszczęcia postępowania o przestępstwo m.in. z art. 226 Kodeksu karnego, który mówi o znieważeniu funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Kim jest Ryszard Wilk?

Ryszard Wilk to poseł Konfederacji i polityk partii Nowa Nadzieja. W wyborach do Sejmu 15 października 2023 r., startując z okręgu nowosądeckiego jako lider listy, uzyskał 19 374 głosów. W tegorocznych wyborach samorządowych bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Nowego Sącza.

Wilk jest również kandydatem Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Startuje z szóstego miejsca w okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie.

