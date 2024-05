"Twój stary" zadał pytanie. Dziennikarz i polityk płakali ze śmiechu

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pojawił się w czwartek rano w programie "Gość Radia Zet". Gospodarzem formatu był Bogdan Rymanowski. Dziennikarz chciał zadać politykowi pytanie od słuchacza, ale obu tak rozbawił jego pseudonim, że potrzebowali chwili, żeby uspokoić napad śmiechu. Nagranie tej reakcji szybko obiegło internet.

"Twój stary" miał pytanie do ministra. Atak śmiechu w programie Rymanowskiego

– Twój stary... – zaczął dziennikarz, na co polityk Lewicy dopytał, czy chodzi o jego ojca. Bogdan Rymanowski szybko wyjaśnił, że nie chodzi bynajmniej o ojca wicepremiera, tylko pseudonim słuchacza Radia Zet, który ma do niego pytanie. Internauta, który postanowił nazwać się "Twój stary" rozbawił zarówno polityka, jak i dziennikarza do tego stopnia, że popłakali się ze śmiechu. Ich reakcję uchwycono na internetowej transmisji rozmowy.

– Ludzie mają fantazję – przyznał ze śmiechem dziennikarz. Udało mu się jednak opanować i odczytał pytanie: "Czy planujecie, pyta "Twój stary", wprowadzić zakaz TikToka w Polsce?" – zwrócił się do Krzysztofa Gawkowskiego, co wywołało kolejną salwę śmiechu.

– Proszę się napić łyk wody i jedziemy z odpowiedzią – próbował opanować sytuację Rymanowski, podczas gdy wicepremier zakrył twarz dłońmi, tłumiąc śmiech.

– Mój tata nie żyje – odparł na to polityk, cały czas się śmiejąc.

twitter

Gawkowski do urzędników: Zalecam, by nie mieć TikToka

Ostatecznie jednak Gawkowski, już poważnie, odpowiedział na pytanie dotyczące aplikacji TikTok.

– Zalecam, jako minister cyfryzacji, aby wszyscy urzędnicy państwowi i samorządowi nie mieli na swoich urządzeniach służbowych nie mieli aplikacji TikTok. Mówię to odpowiedzialnie i chciałby, żeby do tego się urzędnicy stosowali – stwierdził Gawkowski

– Jeżeli ktoś chce rozsądnie gospodarować swoimi danymi, jeżeli ma świadomość, że aplikacje też zbierają dane, to powinien mieć świadomość, że urządzenie służbowe nie powinno mieć takiej aplikacji – dodawał.

Zaznaczył, że nie ma zamiaru ingerować w prywatne urządzenia.

twitterCzytaj też:

"Cham, młot i prostak", "rzygać się chce". Celebryci atakują Przemysława CzarnkaCzytaj też:

Nowy program w Kanale Zero. Legenda w roli prowadzącego