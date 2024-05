Rachunki za prąd w dół. Ważna decyzja Sejmu

W czwartek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ws. osłon dla odbiorców energii. Wśród nich jest między innymi ta dot. czasowego (od 1 lipca do 31 grudnia br.) zwolnienia gospodarstw domowych z opłaty mocowej.

Opłata mocowa na rok 2024 dla gospodarstw wynosi od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto i zależy od zużycia energii elektrycznej. W związku z tym na drugie półrocze spadek rachunków wyniesie od 15,96 do 89,4 zł.

Senatora Stanisław Gawłowski z KO uważa, że zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej ograniczy wzrost rachunków za energię elektryczną "o jedną czwartą, a nawet jedną trzecią".



Bon energetyczny. Komu przysługuje?

Ustawa wprowadza bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Ministerstwo Kultury i Środowiska zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5 proc. gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

Zamrożone ceny energii

Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Dla gazu przewidziano likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy.

W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

