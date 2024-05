Dziennikarka wystartuje w wyborach? Prezes Polsatu zabrał głos

Nie milkną plotki o tym, że Dorota Gawryluk szykuje się do startu w wyborach prezydenckich. Niedawno dziennikarka została prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska", której celem jest troska o społeczeństwo obywatelskie. Źródła serwisu Wirtualna Polska twierdzą, że jest to kolejny krok, który przybliża Gawryluk do kandydowania. – To przymiarki do budowania struktur – przekazał anonimowy rozmówca portalu, który rzekomo zna kulisy sprawy. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" prezentowała zaskakujący scenariusz, zgodnie z którym dziennikarka Polsatu miałaby być rozważana jako plan B Mateusza Morawieckiego.

Dorota Gawryluk na prezydenta? Dziennikarka zabrała głos

Dziennikarka była ostatnio gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uczestniczyła w dyskusji o mediach. Opublikowała w swoich mediach społecznościowych post, w którym podziękowała za zaproszenie na wydarzenie. Przy okazji odniosła się do doniesień o jej kandydowaniu na fotel prezydenta.

"Czy każdy kto chciałby żyć w lepszej Polsce musi od razu być kandydatem w wyborach? Nie sądzę. I nie myślę o kandydowaniu. Widzę jednak, że inni myślą za mnie! Śmieję się z tego, nie wszyscy się śmieją. Jak tak dalej pójdzie, to może faktycznie powinnam się zastanowić?" – stwierdziła z przymrużeniem oka. "Jeśli to mi zaświta w głowie natychmiast poinformuję!" – zapewniła obserwujące ją na Instagramie osoby.

Prezes Polsatu wystawi swoją kandydatkę w wyborach?

Temat został również poruszony podczas konferencji Grupy Polsat Plus. Jeden z dziennikarzy zapytał menadżerów Grupy Polsat Plus, czy rozmawiali z dziennikarką i czy dalej powinna ona prowadzić "Wydarzenia".

– My jako telewizja absolutnie podtrzymujemy nasze zobowiązania rzetelności dziennikarskiej. Potwierdziliśmy to też w oświadczeniu pana przewodniczącego rady nadzorczej. Przypominam, że od dłuższego czasu jesteśmy uznawani za najbardziej obiektywną stację telewizyjną i taką chcemy pozostać. Plotek nie komentujemy. Jeśli będzie o czym informować, to dowiecie się Państwo od nas – odpowiedział prezes Polsatu Piotr Żak, prywatnie syn Zygmunta Solorza, założyciela stacji.

