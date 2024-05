Prezentacja Tarczy Wschód. Premier ogłosił termin

Szef rządu spotkał się w piątek z mieszkańcami Białegostoku. W trakcie swojego przemówienia Donald Tusk poruszył sprawę zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Polski.

– Jesteśmy na dwóch niezwykłych i bezprecedensowych frontach w historii Polski ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeden to ten zewnętrzny, wojenny, w Ukrainie. Drugi front jest wewnętrzny, o tym jest coraz głośniej. Mówimy o tym upiornym skrzyżowaniu korupcji, niekompetencji, cwaniactwa, egoizmu i tego, co nazywamy ostrożnie uleganiem wpływom rosyjskim w niektórych miejscach administracji państwowej – powiedział Donald Tusk.

Prezentacja programu Tarcza Wschód

Premier zapowiedział, że w poniedziałek, 27 maja w Sztabie Generalnym odbędzie się prezentacja tego, jak ma wyglądać Tarcza Wschód. – Chcemy, żeby to była najbezpieczniejsza granica w Europie. Kiedy tylko to ogłosiliśmy, zwrócili się do nas premierzy Litwy, Łotwy i Estonii. Jestem w stałym kontakcie z Finlandią – stwierdził Tusk.

– Nie będę nikogo oszukiwał. Dla nas priorytetem musi być bezpieczeństwo. Jeśli mówimy o Tarczy Wschód, to mówimy o wielomiliardowych inwestycjach na naszej wschodniej i północnej granicy. Mówimy o różnego typu fortyfikacjach, zmianach terenowych, które bardzo utrudnią mobilność ewentualnego agresora, a które bardzo ułatwią mobilność naszego wojska i Straży Granicznej – oznajmił szef rządu.

Błaszczak: My to robiliśmy

Przypomnijmy, że w sobotę w Krakowie premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję, aby zainwestować 10 mld zł w bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. – Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga – powiedział. Projekt, którego celem jest wzmocnienie granicy RP z Rosją i Białorusią, został nazwany Tarczą Wschód.

Tymczasem politycy PiS przekonują, że premier zapowiada realizację tego, co już zostało rozpoczęte. – To za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości powstała bariera na granicy z Białorusią. To na podstawie mojej decyzji zostały zbudowane bariery inżynieryjne na granicy z Rosją i na granicy z Białorusią, np. bariery przeciwpancerne – oświadczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

