Bodnar uderza w Marsz Niepodległości. Absurdalne oskarżenia

W 2017 r. Adam Bodnar, ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, złożył zawiadomienie w sprawie "propagowania ustroju totalitarnego" podczas Marszu Niepodległości.

20 grudnia 2019 r. prokuratura stwierdziła brak znamion przestępstwa i umorzyła śledztwo. Po mianowaniu Bodnara na stanowisko szefa resortu sprawiedliwości (i jednocześnie prokuratora generalnego), postępowanie wznowiono.

Bodnar atakuje Marsz Niepodległości

Organizatorzy Marszu Niepodległości uważają, że "skandaliczna decyzja Adama Bodnara jest kontynuacją politycznych ataków obecnej władzy na Marsz Niepodległości". W najnowszym komunikacie Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przypomniało, że to za czasów pierwszego rządu Donalda Tuska dochodziło do największych prowokacji wobec uczestników Marszu Niepodległości. "Obecna polityka Adama Bodnara to ponury powrót do tych czasów. Nie mamy wątpliwości, że rząd i władze Warszawy będą robić wszystko, by marginalizować Marsz Niepodległości – największą patriotyczną manifestację w Europie i zastraszać jej uczestników. 11 listopada spodziewamy się znowu prowokacji i stosowania przez policję środków przymusu bezpośredniego" – czytamy.

"W swojej pogoni za wyimaginowanym nazizmem i nawoływaniem do nienawiści na tle etnicznym Adam Bodnar piętnował nawet hasło »Czysta krew, trzeźwy umysł«, które jest postulatem środowisk odrzucających odurzanie się alkoholem czy narkotykami. (...) Decyzja Adama Bodnara jest skandaliczna i motywowana niechęcią do przejawów polskości i patriotyzmu, tak obcych obecnemu liberalno-lewicowemu rządowi" – piszą organizatorzy Marszu Niepodległości. Jak podkreślają, zarówno Stowarzyszeniu MN, jak i uczestnikom wydarzenia obce są koncepcje ustroju totalitarnego. Marsz Niepodległości sięga korzeniami do polskiego ruchu narodowego, a więc obozu politycznego, który doprowadził do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. "Oskarżanie polskich narodowców o sympatie faszystowskie czy nazistowskie nie jest niczym nowym – zostało zapoczątkowane przez propagandę komunistyczną (...). Dziś do komunistycznych wzorców propagandy zdaje się sięgać Adam Bodnar" – wskazano.

