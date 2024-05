"Nagraliśmy już pierwszy odcinek". Program LGBT wkrótce pojawi się na antenie TVP

Członkowie grupy pochwalili się informacją na swoim profilu na Facebooku. Jak napisali, "gdyby ktoś nam o tym powiedział rok temu, nie uwierzylibyśmy". W ramach współpracy z poznańskim oddziałem TVP3 działacz LGBT Mateusz Sulwiński będzie prowadził program “Rozmowy dnia" poświęcony społeczności LGBT+. Emisja pierwszego odcinka zaplanowana została na 29 maja. Gościem będzie drag queen Twoja Stara.

"Rozmowy będą przede wszystkim edukacyjne. Będziemy poruszać różne tematy związane ze społecznością, tłumaczyć, wyjaśniać i rozwiewać mity. To będzie odtrutka na lata dezinformacji prowadzonej przez Telewizję Publiczną kontrolowaną przez poprzedni rząd" – czytamy w zamieszczonym na Facebooku poście.

"Symboliczne" wydarzenie

Pierwszy odcinek programu został już nagrany. Jak mówił Sulwiński, towarzyszyły temu "symboliczne" okoliczności.

"Nagraliśmy już pierwszy odcinek i było to ogromne przeżycie. Sam moment wejścia Starej w pełnym dragu do budynku stacji był bardzo symboliczny. To było jak zdejmowanie złego czaru. Ale to dopiero początek, zaproszę do programu wiele innych osób reprezentujących różne perspektywy i tożsamości" – napisano.

Aktywiści chcą na antenie TVP3 Łódź mówić o postulatach i potrzebach osób LGBT i "wyjaśniać je w prosty i przystępny sposób". Jak stwierdził prowadzący, grupa otrzymała od kierownictwa stacji "mnóstwo swobody", za co jest bardzo wdzięczna.

Poznań "dla wszystkich"

Władze Poznania z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem aktywnie promują działalność organizacji LGBT. W marcu tego roku Jaśkowiak wziął udział w charytatywnym wydarzeniu w klubie prowadzonym przez Grupę Stonewall. Przed wyborami samorządowymi zachęcał działaczy organizacji do startu. W 2015 roku jako pierwszy prezydent polskiego miasta Jaśkowiak poszedł w Marszu Równości.

Tydzień temu Grupa Stonewall ogłosiła na swoim Facebooku, że "społeczność LGBT+ oficjalną częścią nowej strategii marki miasta Poznania".

