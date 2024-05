Delegalizacja PiS? Scheuring-Wielgus komentuje kontrowersyjny pomysł PO

Poseł Lewicy nie kryje sceptycyzmu co do zapowiedzi dot. delegalizacji Zjednoczonej Prawicy. Wcześniej krytycznie na ten temat wypowiadał się m.in. Szymon Hołownia, lider Trzeciej Drogi.

– Nie wiem, czy to jest istotne teraz w debacie publicznej, żeby w ogóle o tym mówić i tym się zajmować. Są ważniejsze rzeczy. Trzeba wyjaśnić wszystkie kwestie związane z kradzieżą publicznych pieniędzy, z tym całym systemem, który PiS zawiązało przez ostatnich osiem lat, a nie zajmować się czymś takim dodatkowym– mówiła Scheuring-Wielgus w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polityk dodała, że nawet taka ewentualna delegalizacja nic nie da, gdyż politycy PiS nie znikną i po prostu założą nowe ugrupowanie.

– Oni mają nadal wyborców – dodała.

Budka i Gajewska o delegalizacji PiS

Były lider PO Borys Budka zasugerował wnioski o Trybunał Stanu dla polityków PiS. – Gotowy materiał do aktów oskarżenia lub do wniosku co do niektórych osób do Trybunału Stanu. Moim zdaniem są osoby, których działalność przez ostatnie lata wyraźnie wskazuje, że powinny być objęte odpowiedzialnością karną. To wręcz podpada pod zdradę stanu – przekonywał.

Polityk przyznał, żewyobraża sobie wniosek o delegalizację PiS. – PiS jest partią polityczną, która bazuje na najgorszych autorytarnych rozwiązaniach i PiS jest partią polityczną, która przez ostatnie 8 lat za wszelką cenę dążąc do utrzymania władzy, naraziła na szkodę interes Polski – stwierdził Borys Budka w TVP Info.

Następnie w podobnym tonie wypowiedziała się Kinga Gajewska z PO. – Nie możemy wykluczyć scenariuszy żadnych, które będą obrazowały to, co zrobili z polskimi mechanizmami, procedurami poprzednicy. To prokuratura stwierdzi do jakich nieprawidłowości się dopuścili – stwierdziła.

