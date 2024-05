Prezydent spotka się z protestującymi rolnikami

–Prezydent zaprosił protestujących do Pałacu. Drzwi do Pałacu są zawsze otwarte dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Prezydent Duda doskonale zna problemy rolników. Szanuje polskich rolników i zaprosił ich na rozmowę, bo prosili o to, żeby przedstawić przyczyny tego dramatycznego protestu – powiedział w radiu RMF FM Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta.

Rozmowy mają się rozpocząć o godz. 11 w Pałacu Prezydenckim.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, po dziesięciu dniach, rolnicy z organizacji "Orka" zakończyli protest głodowy w Sejmie. Kilku z nich trafiło do szpitala. Na rozmowy zaprosił ich wtedy prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie rolnicy wciąż liczą na rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem. – My czekamy, w każdej chwili jak tylko będzie jego wola, przyjeżdżamy na spotkanie – powiedział jeden z rolników. Uczestnicy strajku domagali się od rządzących zablokowania wprowadzania w życie zapisów Zielonego Ładu.

Kołodziejczak do rolników: Niech głodują

O strajkujących rolnikach ostro wypowiadał się Michał Kołodziejczak. – Protest nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i gospodarczego. To jest dla mnie polityczne działanie, które możemy nazwać hucpą polityczną – ocenił.

– Mamy różne służby, które powinny wychwytywać, sprawdzać i to jest bardzo możliwe, że inspiracje różnego rodzaju tych osób, które źle życzą Polsce, mogą trafiać do tych, którzy robią takie protesty – dodał.

Jego zdaniem nie ma mowy o żadnych strajku rolników, tylko o proteście "kilku ludzi", którzy "z rolnictwem nie mają wiele wspólnego".

– Niech śpią, a jak trzeba, to głodują. Dla mnie to jest nieadekwatne do sytuacji. To, co robią, to jest inwencja artystyczna – stwierdził wiceminister w rozmowie z "Faktem".

