"Do Rzeczy" planuje debiut na giełdzie. Inwestuj i zyskaj!

Marka „Do Rzeczy” to synonim wolności i odwagi. Piszemy i mówimy, jak naprawdę jest, bez owijania w bawełnę, bez ulegania presji politycznej poprawności. Nie boimy się krytykować zarówno prawicy, jak i lewicy. Naszą misją są prawda i normalność. Jesteśmy konserwatywno-liberalnym głosem w Polsce. Chcemy dzielić się z Państwem rzetelnymi informacjami i przemyślanymi opiniami.

To dzięki Państwa wsparciu możemy uprawiać niezależne dziennikarstwo. Dlatego zapraszamy Państwa do bycia z nami i do śledzenia postępów realizacji planu naszego wejścia na giełdę. Prosimy o pozostawienie adresu e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o planowanym przez nas debiucie i być na bieżąco podczas całego procesu.

Wejście na giełdę stworzy nowe możliwości rozwoju dla spółki oraz ma być korzystne z punktu widzenia akcjonariuszy i udziałowców zarówno grupy PMPG Polskie Media S.A. oraz spółki Orle Pióro. Jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzona oferta publiczna akcji.

Co Państwo zyskają?

Dołączając do nas, zyskają Państwo:

najnowsze informacje o naszym debiucie na giełdzie i o postępach wchodzenia przez nas na parkiet

ekskluzywny dostęp do treści i analiz przygotowanych przez naszych dziennikarzy, ekspertów i publicystów

możliwość wspierania niezależnego dziennikarstwa

– Debiut Orlego Pióra na giełdzie będzie historycznym wydarzeniem dla naszej spółki. Jest to strategiczny krok w kierunku dalszego wzrostu, który pozwoli przyśpieszyć realizację planów rozwojowych. Zamierzamy pozyskać dodatkowe środki na kontynuację rozwoju działalności wydawniczej, w szczególności na utrzymanie dynamicznego tempa wzrostu portalu internetowego DoRzeczy.pl, a także na tworzenie programów telewizji internetowej. Chcemy przeprowadzić ofertę publiczną akcji w II półroczu br. a na giełdzie zadebiutować w 2025 roku – mówi Paweł Lisicki, redaktor naczelny – wiceprezes zarządu Orlego Pióra.

– Naturalnie cały czas trwa proces ucyfrowienia mediów, dlatego mocno stawiamy na rozwój portalu informacyjnego DoRzeczy.pl, co przynosi wymierne rezultaty. Środki pozyskane z emisji akcji w dużej mierze zostaną przeznaczone na jego rozwój. Jesteśmy przekonani, że obecność Orlego Pióra na giełdzie przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej oraz umożliwi dalszy dynamiczny rozwój, co przyniesie korzyści zarówno przyszłym akcjonariuszom, jak i partnerom biznesowym– dodaje Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu Orlego Pióra.

Decyzja o wprowadzeniu spółki Orle Pióro na NewConnect jest związana z zakończonym 6 marca br. przeglądem opcji strategicznych oraz przygotowaniem do wdrażania nowej strategii rozwoju, która ma zostać przedstawiona do końca II kwartału br.

Spółka przygotowała dedykowany serwis, w którym aktualizowane są bieżące informacje o debiucie giełdowym oraz o możliwościach zainwestowania przez inwestorów indywidualnych i Czytelników. Zapraszamy na: https://dorzeczy.pl/gieldaAktualnie trwa procedura wyboru biura maklerskiego, które przeprowadzi emisję.