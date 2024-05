Mec. Lewandowski obnaża "sensacje" Onetu. "Fundusz mógł udzielić tego wsparcia"

"Szpital, w którym operowany był Jarosław Kaczyński, dostał w ciągu 5 lat dotacje z Funduszu Sprawiedliwości sięgające niemal 18,5 mln zł. Poszliśmy tropem zeznań Tomasza Mraza, skruszonego dyrektora z Ministerstwa Sprawiedliwości, który wspominał o takiej sytuacji" – donosi Onet.

– Miała miejsce jedna sytuacja, która szczególnie zapadła mi w pamięć. To była umowa na półtora albo na dwa miliony, gdzie minister Romanowski powiedział mi, że jest takie polecenie, żeby taką umowę zawrzeć. Miał do nas przyjść wniosek, mieliśmy przygotować umowę i wtedy dodał: jest do zoperowania "pierwsze kolano RP" – mówił Mraz podczas posiedzenia zespołu ds. rozliczeń PiS. W sobotę portal tvn24.pl opublikował nagranie mające dotyczyć tej właśnie sprawy.



"Pierwszą dotację ortopedyczny szpital w Otwocku dostał przed operacją Kaczyńskiego. W sumie dostał cztery dotacje" – czytamy. Szpital przekonuje, że wszystkie dotacje miały uzasadnienie merytoryczne. Chodzi o Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP. Dyrektor prof. Jarosław Czubak poinformował, że szpital dostał cztery dotacje. Największa, opiewająca na 9.969.000,00 zł, została przyznana na cel "doposażenie i modernizacja wyposażenia bloku operacyjnego oraz oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego". Jest ona podzielona jest na transze, a ostatnia ma zostać wypłacona z końcem tego roku.

"Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji (m.in. FS, WOŚP, fundacje) dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury szpitala" – przekazała mediom placówka.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przeszedł w szpitalu im. prof. Adama Grucy w Otwocku dwie operacje: w 2019 i 2022 roku.

Wszystko zgodnie z prawem

Tymczasem mec. Bartosz Lewandowski wskazuje, że w tym przypadku nie można mówić o nieprawidłowościach. Przepisy o FS pozwalają bowiem na udzielanie dotacji szpitalom.

"Fundusz Sprawiedliwości mógł udzielić wsparcia finansowego szpitalowi na podstawie par. 11 rozporządzenia MS dot. FS. Ustawa z 2017 r. zmieniająca Kodeks karny wykonawczy i formułę Funduszu (obecna większość rządząca nie wzięła zresztą udziału w głosowaniu – wyciągnęła karty), dała możliwość finansowania szpitali. Co więcej, projekt ustawy wprost wskazywał na taką możliwość. To tylko tytułem wyjaśnienia prawnego" – zastrzegł adwokat we wpisie na portalu X.

Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś komentuje z kolei: "Przesłuchajcie sobie te #TasmyPanaKleksa. Agent Giertycha wrzuca przygotowaną pod narrację tezę i próbuje ciągnąć temat, a Marcin Romanowski przyzwoicie mówi, że dotacje dla szpitali nie mają nic wspólnego z leczeniem polityków (bo wyszłoby, że polityk nie ma gdzie się leczyć).Szpital zgodnie z prawem dostał środki na sprzęt umożliwiający ratowanie ludzi z urwanymi kończynami. Co to ma wspólnego z kolanem?".

