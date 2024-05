"Gdzie jest świadek? Nie widzę". Szczerba chce kary dla Obajtka

Daniel Obajtek nie stawił się we wtorek przed komisją śledczą ds. tzw. afery wizowej. Były prezes Orlenu, który startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na liście PiS na Podkarpaciu, opublikował na platformie X oświadczenie, które adresowane jest do posła KO Michała Szczerby, przewodniczącego sejmowej komisji.

"O tym, że zostałem dziś zaproszony do udziału w przesłuchaniu komisji dowiedziałem się z informacji medialnych. Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu" – napisał Obajtek. Stwierdził, że termin przesłuchania "powinien zostać wyznaczony na czas już po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego". "Sądzę, że i państwu powinno zależeć na tym, by posiedzenie komisji nie stało się areną politycznej gry, a miejscem merytorycznej dyskusji, która – w związku z trwającą kampanią – jest obecnie niemożliwa do przeprowadzenia" – czytamy.

Będzie kara dla Obajtka?

"Daniel Obajtek nie przebywa pod żadnym z siedmiu adresów ustalonych przez prokuraturę i CBA. Nawet pod tym, który podał organom ścigania. Poświadczył nieprawdę. Wezwania zostały wysłane też przez komisję i prokuraturę drogą elektroniczną na adres mailowy, który sam przekazał prokuraturze do kontaktu. Ma pełną wiedzę o przesłuchaniu, co potwierdził publicznie. Panicznie boi się przesłuchań pod odpowiedzialnością karną, nie tylko komisji śledczej, unika też wezwania prokuratury" – napisał na portalu X Michał Szczerba.

twitter

Poseł KO, otwierając posiedzenie komisji śledczej, pytał podirytowany: – Gdzie jest świadek? Nie widzę.

Szczerba zapowiedział, że złoży wniosek, by sąd ukarał Obajtka karą porządkową 3 tys. zł za "nieuzasadnione niestawiennictwo". Za podjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowało 7 członków komisji, przeciw było 4, nikt nie wstrzymał się od głosu.

– Prokuratura również próbuje wezwać Daniela Obajtka na przesłuchanie. Jak państwo wiecie, prowadzone są w tej chwili trzy postępowania dotyczące Orlenu, w tym jedno postępowanie dotyczące gigantycznej niegospodarności związanej ze sprzedażą 417 stacji Lotosu, ale również udziału w Rafinerii Gdańskiej. Według moich informacji Daniel Obajtek został wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie 3 czerwca – powiedział Michał Szczerba na posiedzeniu komisji.

Czytaj też:

Wiadomo, ile kosztują nas komisje śledcze. Najwięcej zarabiają doradcy