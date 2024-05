"Walczy o życie". Złe informacje o stanie zdrowia żołnierza zaatakowanego na granicy

Żołnierz Wojska Polskiego został we wtorek pchnięty nożem przez migranta próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią. Do incydentu doszło w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) podczas ataku grupy około 50 cudzoziemców na zaporę na granicy polsko-białoruskiej.

Pierwszej pomocy rannemu żołnierzowi udzieliła funkcjonariuszka Straży Granicznej. W tym czasie migranci nadal zachowywali się agresywnie, atakowali rannego wojskowego i udzielającą pomocy funkcjonariuszkę SG. Żołnierz został przewieziony karetką do szpitala.

Tomczyk: Stan żołnierza jest ciężki

– Stan żołnierza jest ciężki. On dzisiaj walczy o swoje zdrowie i życie. I trzymamy za to wszyscy bardzo mocno kciuki, bo nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i życie naszych żołnierzy – powiedział w środę rano na antenie Radia Zet wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Wiceszef MON był pytany, czy żołnierze na granicy powinni mieć prawo do użycia broni wobec migrantów. – Żołnierze są wyposażeni w broń, mają amunicję ostrą. Zawsze żołnierz wtedy, kiedy jest atakowany, ma prawo do użycia broni, tak mówi prawo i logika, z którą mamy do czynienia – odparł polityk Koalicji Obywatelskiej. I stwierdził, że pytanie jest retoryczne, bowiem żołnierz ma prawo – według obecnych przepisów – użyć broni.

Sytuacja na granicy z Białorusią

Zorganizowany przerzut migrantów na terytorium Polski, ale również Litwy i Łotwy, przez Białoruś to element wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki i przywódcy Rosji Władimira Putina, którzy chcą zdestabilizować sytuację na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO.

Na granicy z Białorusią, skąd nasyłani są migranci z Afryki i Azji, stacjonują funkcjonariusze Straży Granicznej i policji oraz żołnierze Wojska Polskiego. Polskie patrole niemal codziennie mierzą się z agresją ze strony migrantów, próbujących forsować polsko-białoruską granicę. Liczba ataków rośnie.

