Ile osób otrzyma 14. emeryturę? Znamy decyzję rządu

"Rząd zdecydował, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastka, zostanie wypłacone we wrześniu 2024 roku. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów" – czytamy w komunikacie.

"Czternastka" w pełnej wysokości przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2,9 tys. zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada "złotówka za złotówkę" – świadczenie zostanie zmniejszane o kwotę przekroczenia ponad 2,9 tys. zł brutto.

Świadczenie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

"Czternastka" dużo niższa w tym roku

Tegoroczne "czternastki" będą znacząco niższe od zeszłorocznych świadczeń.

Czternasta emerytura została wprowadzona po raz pierwszy przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ma ona wynosić tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest wyższe, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę".

Ustawa wprowadzająca świadczenie posiada zapis, zezwalający rządowi na podwyższanie świadczenia. Korzystał z tego rząd PiS, a Jarosław Kaczyński zapewniał że "czternastki" wyniosą 2650 zł (przy emeryturze minimalna na poziomie 1558,44 zł).

Ministerstwo rodziny nie planuje podwyższania świadczenia, donosi dziennik "Fakt". To z kolei oznacza, że wypłaty będą niższe o około tysiąc złotych od zeszłorocznych "czternastek".

