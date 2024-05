"Nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać". Mastalerek odpowiada Szydło

W środę na portalu X Jacek Kurski, kandydat PiS do europarlamentu, opublikował fragment wypowiedzi Beaty Szydło. – Szanowni państwo, gdybym była mieszkanką Mazowsza, 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowałabym na Jacka Kurskiego – powiedziała była premier.

"Obrzydliwe" – skomentował szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

twitter

Mastalerek krytykuje Szydło. Powodem poparcie dla Kurskiego

Na odpowiedź Szydło nie trzeba było długo czekać. "Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie probuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" – oświadczyła.

twitter

Mastalerek w odpowiedzi stwierdził, że "9 czerwca okaże się, czy Beata Szydło będzie dyktowała mieszkańcom Mazowsza kogo mają popierać". "Jestem szczerze ciekaw. A co do mieszania w kampanii, to jako Wiceprezes PiSu, nie powinna się martwić o moje emocje ale o emocje dziewięciu innych kandydatów PiS z Mazowsza" – dodał.

twitter

Kurski wraca do PiS. "Nie mam do nikogo fochów"

Na początku maja Jacek Kurski ogłosił, że został ponownie przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes TVP wystartuje w wyborach europejskich z drugiego miejsca na mazowieckiej liście PiS. Kurski jest także członkiem sztabu wyborczego PiS, razem z m.in. europosłem Adamem Bielanem oraz posłami Mariuszem Błaszczakiem i Rafałem Bochenkiem.

Kurski pytany, czy nie obawia się, że otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie będzie chciało go wspierać, odparł, że PiS jest "zjednoczoną drużyną i idzie tutaj ręka w rękę". – Na czas kampanii jesteśmy wszyscy razem zjednoczeni – przekonywał.

Dopytywany, czy nie ma pretensji do Morawieckiego, że "występował przeciwko niemu", Kurski zaprzeczył. – Nie mam do nikogo fochów. Wszystkie ręce na pokład – podkreślił.

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca

Wybory do europarlamentu odbędą się w krajach Unii Europejskiej między 6 a 9 czerwca. Polacy pójdą do urn w niedzielę, 9 czerwca i wybiorą 53 posłów do PE.



Czytaj też:

Duda: Będziemy musieli walczyć o nasze interesy w UE