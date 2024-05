Pilny komunikat ABW. Chodzi o ostatnie podpalenia w Polsce

O działaniach służb poinformował w opublikowanym w środę komunikacie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"27 maja br., na terenie Warszawy, Pruszkowa oraz woj. pomorskiego, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech mężczyzn – obywatela Polski oraz dwóch obywateli Białorusi – podejrzewanych o dokonywanie podpaleń obiektów w różnych częściach kraju" – czytamy.

Podpalenia w Polsce. Działali na zlecenie rosyjskich służb?

Jak podkreślono w komunikacie, są to już kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym "działania zorganizowanej grupy przestępczej, mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych". Przypomniano, że w styczniu br. ABW zatrzymała obywatela Ukrainy, który czynił przygotowania do podpaleń obiektów na terenie Wrocławia. W toku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono i zabezpieczono m.in. przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych tego typu działań sabotażowych.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym, działając w ramach obcego wywiadu.

Czyny te zagrożone są karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Areszt dla zatrzymanych

Z informacji przekazanych przez rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wynika, że wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Jak podkreślają służby, sprawa ma charakter rozwojowy.

