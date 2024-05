Będzie wniosek o areszt dla Obajtka? Stanowcze słowa

Były prezes Orlenu miał zeznawać przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej w środę 28 maja, ale, jak sam tłumaczył, nie został prawidłowo wezwany. W związku z tym nie przybył na posiedzenie komisji.

– Nie zostałem prawidłowo poinformowany. Jest teraz kampania, ja nie siedzę w domu i nie czekam na listy od jakiejkolwiek komisji. Doniesienia medialne to nie jest żadna informacja w tym zakresie – tłumaczył na antenie TV Republika Daniel Obajtek.

Szczerba o kolejnych krokach wobec Obajtka

Z zapowiedzi przewodniczącego komisji, posła KO Michała Szczerby, wynika że próby doręczenia Obajtkowi wezwania nie ustaną.

– Próba wręczenia tego wezwania następuje nie tylko w 7 ustalonych miejscach, w których przebywał wcześniej Daniel Obajtek […] ale również na terenie całego województwa podkarpackiego policja próbuje ustalić to, gdzie jest Daniel Obajtek, natomiast jednak coraz częściej dostajemy informacje, że Daniel Obajtek po prostu nie nocuje w Polsce, pojawia się na Podkarpaciu, wraca na Słowację, wraca na Węgry, boi się spotkania z organami ścigania – mówił w środę Szczerba.

Dopytywany przez dziennikarzy, co jeśli były prezes Orlenu nie pojawi się po raz kolejny na posiedzeniu komisji, ten odparł: "Będzie już wtedy wniosek do sądu nie o maksymalną karę, jaka jest w tym przypadku, 3000 [zł], ale będzie o zatrzymanie i areszt".

"Obajtek nie będzie chroniony immunitetem". Szczerba zapowiada wnioski

Szczerba zapowiedział też inne działania wobec Obajtka, jakie zostaną podjęte jeśli ten zdobędzie w czerwcowych wyborach mandat europosła.

– Daniel Obajtek nie będzie chroniony immunitetem posła do Parlamentu Europejskiego. Naszym zadaniem będzie, aby, ci wszyscy ludzie, których PiS wysyła po to, by zapewniać im bezkarność, jak najszybciej te immunitety stracili. Będziemy wnioskodawcami uchwał zdejmujących immunitety – poinformował poseł Koalicji Obywatelskiej.

