"Główny winowajca". Kaczyński wzywa Tuska do przeprosin

Jarosław Kaczyński pojawił się w środę w Nidzicy, gdzie wsparł kandydata PiS do Parlamentu Europejskiego prof. Karola Karskiego.

Kaczyński uderza w Tuska. "Ogłasza się obrońcą granicy"

Przy okazji wizyty w tym mieście lider Prawa i Sprawiedliwości poruszył także temat bezpieczeństwa polskiej granicy i stosunku do tej kwestii premiera Donalda Tuska. W tym aspekcie Kaczyński wezwał szefa rządu do przeprosin.

– Dzieje się w Polsce rzecz dosyć szczególna, chociaż właściwie jesteśmy przyzwyczajeni: mianowicie Donald Tusk ogłasza się obrońcą granicy. Człowiek, który obrażał, wyśmiewał, zwalczał obronę granicy, wtedy, kiedy my byliśmy przy władzy, dzisiaj próbuje udawać, że jest tym, który stoi twardo właśnie na granicy. Nawet dzisiaj ją odwiedził, jako ten, który gwarantuje jej trwałość, gwarantuje obronę przed tymi aktami wojny hybrydowej – zaczął prezes PiS.

Prezes PiS wzywa Tuska do przeproszenia obrońców granicy

Kaczyński zwrócił dalej uwagę, że wojna ta się zaostrza i nie dzieje się to przypadkowo. – Zaostrza się dzięki takim ludziom jak Tusk, przede wszystkim dzięki Tuskowi, bo to on zdecydował o postawie całej PO, o tym, że oni to w ten sposób właśnie wtedy traktowali, oczywiście dołączyli się do tego celebryci, różni inni ludzie, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że głównym winowajcą jest właśnie Tusk – mówił, po czym dodał: "Ja wzywam stąd z tego miejsca, z zamku z Nidzicy, zamku nidzickiego, żeby przeprosił. Panie Tusk proszę przeprosić, proszę przeprosić strażników, żołnierzy, ich rodziny, ich dzieci, bo te też były prześladowane w szkołach właśnie z tego powodu, że ich rodzice wykonują obowiązek wobec ojczyzny".

Były premier stwierdził, że dopóki słowo przepraszam nie padnie, "jest to po prostu tylko i wyłącznie kolejny pokaz niebywałej hipokryzji i niebywałej bezczelności". – No w tym pan jest dobry – podkreślił Jarosław Kaczyński.

