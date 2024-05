"Radykalne kroki". Jest projekt o likwidacji CBA

Projekt zakładający likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapowiedział 22 kwietnia minister koordynator służb specjalnych, obecnie także szef MSWiA, Tomasz Siemoniak. Dokument został w środę opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

"To wymusza podjęcie radykalnych kroków"

W uzasadnieniu projektu o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zmianie niektórych innych ustaw napisano, że "wielość postulatów likwidacji CBA, która jest proporcjonalna do wielości ujawnianych sygnałów co do nieprawidłowości w zakresie stosowania przez CBA metod i technik operacyjnych, wymusza podjęcie radykalnych kroków".

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że reforma wyniku której nastąpi likwidacja CBA doprowadzi do ograniczenia liczby polskich służb specjalnych wyposażonych w instrumenty umożliwiające ingerencję w prawa i swobody obywatelskie m.in. poprzez wykorzystywanie niejawnego oprogramowania inwigilacyjnego.

Kiedy likwidacja CBA? Jest data

Opublikowany w środę dokument zakłada, że zadania, które obecnie realizuje CBA zostaną przekierowane do takich instytucji, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Policja.

W ramach tej ostatniej służby ma dojść do utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Korupcji. Zgodnie z zawartym w projekcie założeniem, ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

Przypomnijmy, że postulat likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej w listopadzie 2023 r. przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.

