Kosiniak-Kamysz popiera postulat rodzinnego ilorazu podatkowego

– Nie byłoby nas tutaj i nie byłoby Kardy Dużej Rodziny gdyby nie Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus” – mówił premier Władysław Kosiniak – Kamysz podczas konferencji społeczno-ekonomicznej, która odbyła się w czasie XII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

Karta Dużych Rodzin

Przypomniał okoliczności wprowadzania ogólnopolskiej Karty Dużych rodzin w 2014 r. Podkreślił, jak innowacyjny był to projekt. Zaznaczył też, że wielką wartością jest fakt, że to ZDR przejął zarządzanie Kartą. W tym miejscu skierował podziękowanie do byłej wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbary Sochy – za kontynuowanie projektu i rozwinięcie go w dobrym kierunku. Jak podkreślił, polityka rodzinna nigdy nie przyniesie efektów, gdy będzie ciągle zmieniana.

Wicepremier nawiązując do piastowanej obecnie funkcji ministra obrony zaznaczył, że myśli o bezpieczeństwie przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa dzieci i rodzin. – To dzieci są naszym narodowym skarbem. Z nich jesteśmy dumni i wszystko tak naprawdę robimy dla nich – mówił.

– Proszę, byście przynosili kolejne projekty – mówił do członków ZDR. – Będę starał się je realizować – zapewnił.

Przypomniał też, że postulowane przez ZDR wprowadzenie rodzinnego ilorazu podatkowego na wzór francuski, czyli uwzględniania w systemie podatkowym liczby dzieci w rodzinie, znajduje się w programie jego własnej formacji politycznej. Zachęcił też członków ZDR do podjęcia refleksji nad systemem edukacji w Polsce

– Zawsze będę o was pamiętał. Jesteście wielka wartością dla Polski – zapewnił członków Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus”.

Wicepremier Kosiniak – Kamysz, od niedawna ojciec trzeciego dziecka, został też symbolicznie przyjęty do ZDR. W prezencie wręczono mu dziecięce body.

