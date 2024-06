Prezydent: Rządzący próbują stosować warianty siłowe

Zarzut o próbę stosowania wariantów siłowych ws. ambasadorów Andrzej Duda skierował wobec rządzących w porannej rozmowie RMF FM.

Andrzej Duda: Rząd łamie procedury nominowania ambasadorów

– Pan minister Sikorski nie jest prawnikiem, w związku z czym nie oczekuję od niego głębokiej znajomości prawa konstytucyjnego, ale podstawowe czytanie konstytucji powinno być domeną także i ministrów konstytucyjnych. Obowiązuje nas wszystkich, prezydenta, ale także premiera i ministra spraw zagranicznych, zasada współdziałania – powiedział.

Prezydent podkreślił, że strona rządowa łamie procedury nominowania dyplomatów na funkcje ambasadorskie, które obowiązują w Polsce od ponad 30 lat. – Procedura do tej pory była bardzo prosta: wstępną propozycję kandydata na ambasadora do prezydenta przesyłało MSZ. Prezydent zazwyczaj pisał na takim dokumencie "zgoda" lub "brak zgody" i to wracało do MSZ. (...) Obecnie próbuje się nominować ludzi na stanowiska ambasadorskie na siłę, bez wstępnej zgody prezydenta RP, bez uzgodnienia z prezydentem – dodał.

Prezydent podkreślił ponadto, że Donald Tusk łamie zawarte z nim ustalenia, próbując odwołać ambasadora przy NATO.

"Okazuje się, że już jesteśmy praworządnym państwem"

W rozmowie pojawił się też wątek dotyczący decyzji Komisji Europejskiej o zakończeniu procedury z art. 7 Traktatu o UE wobec Polski.

– (...) ostatnio KE zakończyła procedurę z art. 7, powiedziała że wszystko jest w Polsce w porządku, że praworządność w Polsce została już przywrócona. Nie ma potrzeby żadnego zmieniania prawa. Okazuje się, że już jesteśmy praworządnym państwem. Nie stawiano żadnych warunków. Nie widzę potrzeby zmieniania ustawy o KRS w tej chwili, skoro KE tyle krzyczała na temat, że to między innymi właśnie jest naruszenie praworządności a w tej chwili okazuje się, że już nie – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził wprost, że praworządność w Polsce naruszana jest dopiero w tej chwili, wcześniej nie była naruszana.

