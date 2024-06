"Był plus jest minus". Opublikowano raport z rządów Tuska

Dokładnie pół roku po ukonstytuowaniu się koalicji rządzącej Zespół Praca dla Polski pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego opublikował raport podsumowujący dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska.

Raport PiS podsumowujący pół roku rządów Donalda Tuska. "Zbiór faktów i konkretów"

Analiza dotyczy kluczowych obszarów działalności państwa, takich jak: polityka społeczna, zdrowotna, edukacyjna i bezpieczeństwo, realizacja inwestycji, pozycja międzynarodowa Polski, stan gospodarki.

"Ten raport pokazuje prawdę o pracy koalicji rządzącej Polską od 13 grudnia 2023 r. To zbiór faktów i konkretów w przeciwieństwie do listy 100 obietnic, którymi szef obecnego rządu przekonywał Polaków do oddawania głosów na jego partię" – podkreśla we wstępie do raportu Morawiecki.

W dokumencie zarzucono rządzącym złamanie podstawowej zasady demokracji – realizację obietnic złożonych w czasie kampanii wyborczej.

"Wygaszono 'Tarcze' chroniące Polaków przed skutkami ostatnich globalnych zawirowań gospodarczych. Ograniczane są programy społeczne (zabrano blisko 900 zł z 14. emerytury). Zamiast działaniami skierowanymi do społeczeństwa, mamy do czynienia z działaniami wymierzonymi w społeczeństwo, szczególnie w jego najbardziej wrażliwą część. Tak należy oceniać także decyzje o podwyższeniu VAT na żywność od 1 kwietnia. Podobnym działaniem będzie praktyczne wyłączenie tarcz chroniących przed ceną energii i gazu po 1 lipca. To zwykli ludzie płacą koszty złych decyzji rządu. Polacy znowu zamiast myśleć o rozwoju, zaczynają obawiać się o przyszłość swoją i swoich rodzin" – czytamy.

PiS rusza w trasę złamanych obietnic Tuska

O opublikowanym właśnie raporcie Mateusz Morawiecki mówił podczas zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej.

– Dzisiaj ruszamy w trasę, która ma uświadomić Polakom różnicę między tym, jak my rządziliśmy, a jak rządzi Donald Tusk i jego ekipa. Polska rządzona w czasach Prawa i Sprawiedliwości to była Polska na plus. 500+, 800+, Maluch+, Senior+, Kolej+, można powiedzieć rozwój plus bezpieczeństwo. Tymczasem Polska rządzona przez obecną koalicję […] to jest Polska minus – powiedział były premier. Według Morawieckiego, zmianę na minus obserwujemy w takich obszarach, jak m.in. tarcze, które miały chronić Polaków, a przestają, 14. emerytura, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, wolność czy praworządność.

Morawiecki stwierdził, że przygotowany raport pokazuje wielki obszar zaniechania, braku podejmowania decyzji oraz to, jak Polska mogłaby się rozwijać, gdyby miała ambitny rząd.

– Niszczyć jest łatwiej niż budować. Po przejęciu władzy Donald Tusk dał hasło do niszczenia. Obecny premier nie słynie z ambicji i pracowitości. Dzisiaj pojedziemy trasą tych wszystkich obiecanych, złamanych już obietnic, trasą części 100 konkretów […]. Przypomnimy część tego, co Donald Tusk obiecał i czego nie zrealizował, jak również pokażemy, jak Polska mogłaby się rozwijać, gdybyśmy mieli ambitny rząd, rząd dotrzymujący słowa – zapowiedział.

