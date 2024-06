Braun ściągnął flagę Ukrainy z kopca Kościuszki. "Przekazuję do konsulatu"

Grzegorz Braun wszedł na kopiec Kościuszki w Krakowie, skąd zdjął wiszącą tam od dwóch lat flagę ukraińską.

"Flagę Ukrainy, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska" – napisał na platformie X poseł Konfederacji. I zamieścił nagranie, na którym widać grupę osób ściągającą wiszącą na jednym z masztów ukraińską flagę.

Braun ponownie w akcji. "Zniszczenie mienia"

Do incydentu doszło we wtorek rano. Dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki Leszek Cierpiałowski przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską, że w akcji brała udział "zorganizowana grupa, kilkanaście osób". – Mamy ich wszystkich nagranych na kamerach. Sprawa zgłoszona została na policję. Traktujemy to jako zniszczenie mienia. Maszt jest własnością komitetu, został uszkodzony i wymaga nowych części – powiedział.

Flaga Ukrainy wisiała na kopcu Kościuszki od 4 kwietnia 2020 r. Wywieszona została na znak solidarności i poparcia dla społeczeństwa ukraińskiego, które broni się przed rosyjską inwazją militarną.

Kopiec Kościuszki powstał w celu uhonorowania i upamiętnienia Tadeusza Kościuszki. Znajduje się w zachodniej części Krakowa na terenie dzielnicy administracyjnej Zwierzyniec, na Wzgórzu św. Bronisławy.

Poważnym uszkodzeniom uległ on w roku 1997 w czasie potężnych opadów deszczu. Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki zebrał środki na odnowienie zabytku. Kopiec jest udostępniony zwiedzającym od 2002 r.

Flaga Ukrainy na kopcu Kościuszki

Kopcem Kościuszki w Krakowie zarządza komitet ustanowiony w 1820 r. decyzją Senatu jako opiekun monumentu – zauważył w mediach społecznościowych Mikołaj Pisarski z Instytutu Misesa. Decyzja o wywieszeniu flagi Ukrainy od pierwszego dnia agresji rosyjskiej została podjęta jednomyślnie podczas walnego zgromadzenia komitetu.

"Generał Tadeusz Kościuszko – bohater światowej sławy był szermierzem idei niepodległości narodów, walczył o suwerenność Rzeczypospolitej, w granicach której od kilku stuleci znajdowała się Ukraina. Łączy nas wspólna przeszłość i wspólne dziedzictwo kulturowe, które niszczy wojna. Naród ukraiński walczy teraz o swą wolność, »to – jak pisał Kościuszko – najsłodsze dobro, którego człowiek na ziemi kosztować może«. Walczył też Kościuszko o prawo do życia w pokoju i szczęście każdego człowieka. Był prawdziwym miłośnikiem bliźniego i wielkim filantropem. Powiedział, że »tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka«. Dziś na Ukrainie gwałcone są wszystkie te prawa przez okrucieństwo agresywnej wojny" – argumentował Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Poseł Konfederacji bez immunitetu

Przypomnijmy, że w styczniu Sejm uchylił Grzegorzowi Braunowi immunitet. Przeciwko opowiedzieli się jedynie posłowie Konfederacji, a część parlamentarzystów PiS była nieobecna.

Sprawa była pokłosiem afery z udziałem posła Konfederacji z 12 grudnia ubiegłego roku. Wtedy to Braun zgasił gaśnicą święcę chanukową znajdującą się w sejmowym korytarzu. Za czyn ten został wykluczony z obrad Sejmu i ukarany finansowo.

