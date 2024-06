Nieoficjalnie: Tusk ogłosi budowę CPK

Kwestia powstania bądź zaniechania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) pozostaje jednym z głównych tematów politycznych w kraju. Rząd oraz urzędnicy oficjalnie nie opowiadają się za likwidacją projektu, jednak budowa lotniska stanęła w miejscu, a z obozu rządzącego coraz częściej padają pomysły "urealnienia" projektu. Niektórzy opowiadają się też budową wyłącznie sieci kolei i np. rozbudowie lotniska Chopina.

Tymczasem jak podał nieoficjalnie "Puls Biznesu", premier Donald Tusk poprze decyzję o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego między Łodzią a Warszawą. Źródło twierdzą, że szczegóły rząd przedstawi w środę.

– Nawet dziś premier Donald Tusk może poinformować, że CPK zostanie wybudowany w Baranowie. Szczegóły zostaną przedstawione jutro – podało źródło "PB".

Jednocześnie zmienić ma się termin oddania inwestycji do użytku. Centralny Port Komunikacyjny miałby rozpocząć działania w latach 2032-2035, choć rząd Zjednoczonej Prawicy obstawał przy 2028 r. Nie wiadomo, czy inwestycja miałby być realizowana w zakresie, jaki przewidywały poprzednie władze. Według "PB" na pewno powstanie linia KDP: Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław.

Budowa CPK w Baranowie. Spółka uzupełniła kluczowy wniosek

Niedawno napłynęły pozytywne informacje dot. portu. Spółka CPK w ostatnim dniu, po trzech miesiącach, uzupełniła u wojewody mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie.

"Wniosek złożyły jeszcze jesienią 2023 r. poprzednie władze spółki. W lutym wojewoda zwrócił go CPK, wzywając firmę do uzupełnienia braków i dając jej na to 60 dni. Chodziło o dodanie do wniosku mapy w odpowiedniej skali" – podał Onet. "Pracownicy CPK, z którymi rozmawiał Onet, wskazywali tę sprawę jako przykład inercji, która zapanowała w spółce po wymianie jej kierownictwa przez nowy rząd. Politycy koalicji 15 października, w tym pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, od miesięcy nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten projekt ma być kontynuowany" – opisuje portal.

Czytaj też:

Rząd Tuska rozrzutniejszy od poprzedniego? "Najgorszy wynik od co najmniej 10 lat"Czytaj też:

Te dane porażają. Wiadomo, jakie straty poniosły państwowe spółki po zmianie władzy