Obajtek odpowiada na rewelacje ws. Węgier. "Proszę nie szukać sensacji"

Dziennikarze Radia Zet i Frontstory podają, że Daniel Obajtek przebywa w ekskluzywnej kamienicy przy alei Andrássyego w Budapeszcie. Ustalili to analizując materiały publikowane w mediach społecznościowych przez samego Obajtka. Były prezes Orlenu ma wynajmować apartament o powierzchni 147 m2. Właścicielem apartamentu ma być BBID Ltd, firma deweloperska blisko związana z rządem Viktora Orbana oraz jego zięciem Istvánem Tiborczem.

Obajtek: Prowadzę kampanię w Polsce

Daniel Obajtek wskazuje, że nie ma w tym żadnej sensacji. Do wpisu na portalu X dołączył zdjęcia z kampanii wyborczej, którą prowadzi w terenie (jest "jedynką" PiS na liście na Podkarpaciu).

twitter

"Redaktorze Mariuszu Gierszewski, poniższe zdjęcia też zostały wykonane na Węgrzech? Opublikowany wczoraj wywiad u Żurnalisty też tam został przeprowadzony? Nigdy nie ukrywałem, że prowadzę rozmowy biznesowe za granicą, o czym wielokrotnie mówiłem w wywiadach. Proszę nie szukać sensacji. I dobrze by było, żeby nie uczestniczył Pan w kampanii KO, bo staje się Pan funkcjonariuszem politycznym" – stwierdza były prezes PKN Orlen.

Daniel Obajtek zwrócił się także do premier: "Panie Donaldzie Tusku, jak Pan szusował na nartach w Dolomitach, nie pytałem Pana, gdzie Pan nocował". Wcześniej podczas konferencji prasowej, szef rządu mówił tak: – Nie jestem zaskoczony tymi rewelacjami. Adres wydaje mi się dość prawdopodobny. Będę się widział niedługo z Viktorem Orbanem, to go zapytam wprost, na jakiej zasadzie organizuje, jeśli organizuje, pobyt wypoczynkowy pana Obajtka w Budapeszcie.

– Jeśli pytacie mnie jako obywatela, to bardzo bym chciał widzieć pana Obajtka nie w kamienicy w Budapeszcie u przyjaciela pana Orbana, tylko na sali rozpraw. Nie mam żadnych wątpliwości, że prędzej czy później pan Obajtek stanie przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział Tusk.

Czytaj też:

Nowy termin przesłuchania Obajtka. "Bezprawnie uruchomił pan cały aparat państwa do obrzydliwej nagonki?"Czytaj też:

Co dalej z Obajtkiem? "Nie wykluczam, że trzeba go będzie doprowadzić"