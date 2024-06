Kwaśniewski uderzył w Tuska. "Ta polityka jest gorsza"

We wtorek na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec organizowany przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska z okazji przypadającej tego dnia 35. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Tusk o kandydatach PiS do PE: złodzieje, łajdaki i ludzie bez sumienia

W wygłoszonym tam wystąpieniu premier odniósł się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już w najbliższą niedzielę. Tu postanowił uderzyć w partię Jarosława Kaczyńskiego.

– Przejrzałem, jak wyglądają listy kandydatów PiS do PE. To są tak naprawdę listy gończe. Czy naprawdę byśmy chcieli wysłać delegację złodziei, łajdaków, ludzi bez sumienia, ludzi, którzy okradali Polskę przez tyle lat? – ocenił. Wymienił tu takie nazwiska, jak Marcin Horała, Joachim Brudziński, Jacek Kurski, Ryszard Czarnecki oraz Maciej Wąsik.

Kwaśniewski krytycznie o wypowiedzi Kaczyńskiego

O wypowiedź tę został zapytany w środę na antenie Radia ZET były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

– Ja nie jestem zwolennikiem takiego języka w polityce, być może dlatego, że jestem ze starej polityki – przyznał, dodając że obecna polityka jest gorsza.

– Od XXI wieku zaczęła obowiązywać koncepcja wygrywania przez polaryzację, dzielenie społeczeństwa, szukania, definiowania wroga, stygmatyzowania, używania niezwykle brutalnego języka – zauważył Kwaśniewski. Jak podkreślił, tego rodzaju język zapewne trafia do twardego elektoratu, jednak raczej nie przekonuje osób niezdecydowanych.

Kwaśniewski wybiera Lewicę

Przypomnijmy, że w środę Aleksander Kwaśniewski udzielił Lewicy swojego oficjalnego poparcia w nadchodzących wyborach do PE.

– Europa musi zdawać sobie sprawę, że żyjemy w świecie wielkiej rewolucji technicznej. Musimy to wykorzystać, aby Europejczycy grali w tym pierwsze skrzypce. Musimy umieć współpracować, korzystać z każdej możliwej synergii, aby siły europejskie były wzmocnione. Każdy głos oddany na populistów, jest głosem, który zbliża nas do tragedii. Będę głosował na Lewicę i proszę Was, abyście zrobili to samo. To są osoby kompetentne, które rozumieją problemy współczesności. 9 czerwca głosujemy. Mądry głos to głos oddany na Lewicę. To głos, który będzie służyć na rzec rozwoju Europy – przekonywał Kwaśniewski.

Czytaj też:

Atak na wiecu KO. Szydło: Efekty wzniecanej przez Tuska nienawiściCzytaj też:

Na wiecu Tuska zaatakowano zwolenników CPK. "Uśmiechnięta Polska obdarowała nas przemocą"Czytaj też:

Parlament Europejski jako hamulcowy