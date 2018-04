Jaruzelska uczy się polityki?

Odkąd w Polsat News Monika Jaruzelska zdradziła, że podjęła decyzję o starcie z list SLD, nie przestają do niej dzwonić dziennikarze. Wybory samorządowe, w których zadeklarowała udział, będą zresztą tylko przygrywką. – Zdecydowała się na kandydowanie, więc zaproponowaliśmy jej miejsce – w pierwszej kolejności na liście do sejmiku w wyborach samorządowych, bo polityki trzeba się najpierw nauczyć, a także do Sejmu w wyborach parlamentarnych. Nasza propozycja została zaakceptowana – cieszy się Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD.